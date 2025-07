Tizenöt zsoltár, egy közös lélegzet: a Kaláka Versudvar életre hívta az évezredeket (galéria)

„Ha a Művészetek Völgye az ország szíve, akkor a Kaláka Versudvar a völgy szíve” – állítja a fesztivál brossúrája, és ezt a Gryllus testvérek és Sebestyén Márta alkotta művésztrió előadása meggyőzően be is bizonyította. Az udvar fokozatosan telt meg, ahogy egyre többen sodródtak be a bibliai versekből táplálkozó, mégis friss és korszerű dallamok felé. A trió olyan zenei feldolgozásokat hozott, amelyek a mai fülnek is izgalmasak és befogadhatóak, miközben hűek maradtak a zsoltárok emelkedett hangvételéhez. A végeredmény egy élő, lélegző szakrális zene lett, amely nemcsak templomokban, hanem a hallgató lelkében is új életre kelt.