A kávé nemcsak egy ital, hanem egy reggeli szeánsz. Az átlagember nem feltétlenül gondol bele, milyen utat jár be a kávé, mielőtt elfogyasztjuk. A formatervezés világa éppen ezért érdekes: amit mi hétköznapi, reflexszerű cselekvésként élünk meg, azt valaki mérnöki precizitással dolgozta ki, mielőtt a kezünkbe kerülhetett volna. Nem kell messzire mennünk, hiszen Magyarország ikonikus brandje volt évtizedeken át a szarvasi kávéfőző. Mi tette ezt a márkát híressé? Szerepet játszott benne a szerencse is, de elsősorban azok a szakemberek tették naggyá, akik a termékeket megtervezték és kivitelezték.

A kávézás kultúrája: Mit mesél a kotyogós?

Forrás: www.cuphub.eu

A kávézás a reggel lelke

A kávézás folyamata tervezői szemmel jóval bonyolultabb, mint felhasználói oldalról. A termék hosszú utat jár be az ötlettől a megvalósításig. Finoman ívelt helyenként organikus formák találkozása, a megfelelő súlypont, a termék színe, anyaga és összbenyomása mind kulcsfontosságú tényezők. Aki nem hisz ebben az elvben, annak is biztosan volt már a kezében olyan termék, amely kényelmetlen volt, vágott, vagy egyszerűen csak furcsának tűnt az elrendezése. Ha megnézzük például a szarvasi kávéfőzőket, jól láthatjuk, hogy minden tárgynak megvan a maga személyisége. Példának okáért a kotyogós kávéfőzőket említeném: már az elnevezésükben is ott rejlik az elegancia szándéka.

Balról jobbra: Kalifa, Fatima, Seherezade

Forrás: szarvasi.hu

Elég, ha csak végignézzük őket: funkciójuk ugyanaz – kotyogós kávéfőző –, mégis karakterükben teljesen eltérnek. A tárgyak személyisége a leendő tulajdonosát próbálja másolni. A fent bemutatott kotyogósok kissé nőies és organikus világot próbálnak követni. Egy tervező figyelembe veszi a célközönség kultúráját, vallását és nézeteit is, hogy elkerülje a félreértéseket vagy bonyodalmakat.

Kicsit más terület, de szemléletes példa erre, hogy 2023-ban egy Adam Sandler-filmet fekete-fehér plakáttal reklámoztak, amelyen a színész komoly arccal szerepelt – sok magyar néző azt hitte, hogy gyászhírről van szó.

Bármilyen tárgyról is legyen szó, egyáltalán nem mindegy, milyen szín, forma és anyag jelenik meg rajta. A Szarvasi kávéfőző kultúrájáról, a mögötte rejlő küzdelmekről és a márka 1998-as kotyogós dizájnjáról Zalavári József, Ferenczy Noémi-díjas szobrász és formatervező mesél: