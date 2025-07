Sorozatajánló 10 órája

Krimi, trauma és egy kamrányi titok – ez a sorozat odaszegez a képernyőhöz

A Megoldatlan ügyek osztálya (eredeti címén: Dept. Q) elsőre ismerős lehet sokaknak, hiszen Jussi Adler-Olsen könyvei már itthon is régóta népszerűek, sőt a dánok már egy filmes feldolgozással is előálltak még 2013-ban. A Netflix azonban most egy új verzióval rukkolt elő – Skóciába helyezve a történetet, 9 részes sorozat formájában, egy teljesen új szereplőgárdával.

A középpontban Carl Morck (Matthew Goode) áll, egy rendkívül tehetséges, de elviselhetetlen nyomozó, aki egy traumatikus bevetés után az újonnan létrehozott „döglött akták” osztályának élére kerül. A kezdetben teljesen értelmetlennek tűnő munka gyorsan komoly fordulatot vesz, amikor a csapat – pontosabban Morck, egy szír származású adminisztrátor (Alexej Manvelov), valamint a PTSD-vel küzdő fiatal nyomozónő (Leah Byrne) – egy évekkel korábbi eltűnési ügyet kezd el kibogozni. A nyomozás egyre sötétebb mélységekbe vezet, miközben maga Carl is saját démonaival küzd: bűntudattal, veszteséggel, és egy kamasz fiú nevelésével, ami talán még a bűnügyeknél is nehezebb feladat számára. Carl Morck (Matthew Goode) és Akram Salim (Alexej Manvelov) a sorozat főszereplői

Forrás: What's on Netflix A sorozat egyik legnagyobb erőssége maga a főhős. Morck a Netflix hivatalos leírása szerint „pimasz, de zseniális”, a képernyőn viszont sokszor egyszerűen arrogáns és érzéketlen. Mégis, ahogy a történet halad előre, úgy válik egyre érdekesebbé – és emberibbé. A nézők pontosan azt a karakterívet kapják, amit egy jó sorozatban elvárnak: fokozatos fejlődést, összetett múltat, és egyre világosabb motivációkat. A képi világ retro és rideg egyszerre, mintha a nyolcvanas évek Skóciájába csöppennénk, miközben a technika és a történetvezetés kifejezetten mai. A szereplők szinte kivétel nélkül karakteresek és emlékezetesek – nem a szépségük, hanem a hiteles jelenlétük miatt. A tempó végig feszes, minden rész tartogat valami új fordulatot, és nincs önismétlés, ami ma már ritkaság. Matthew Goode főszereplésével berobbant a Netflix legújabb krimi sorozata Aki kedvelte Dr. House-t, annak Morck nyomozó új kedvence lehet. Ugyanolyan cinikus, ugyanúgy okosabb mindenkinél, és ugyanúgy szerethető a maga faragatlan módján. A Megoldatlan ügyek osztálya első évada úgy tud krimi lenni, hogy közben nem unalmas sablonokat ismételget. Van benne dráma, sötét múlt, társadalmi reflexió, és természetesen izgalmas bűnesetek. A végeredmény pedig több mint szórakoztató: izgalmas, karaktervezérelt krimi, amely elég csavart tartogat ahhoz, hogy a nézők végig a képernyőre tapadjanak. Aki teheti mindenképp eredeti hanggal nézze meg, mert a skót és a brit akcentus sokat hozzátesz a sorozathoz.

Ha még nem kezdted el, érdemes nekiállni – és reménykedni, hogy jön a folytatás is.

Íme egy kis ízelítő: