Nomád hangulatban jógázhat a bakonyi Őserdőben

Akár sátor is lehet a lakhelyük a cseszneki Őserdő Központ táborába érkezőknek. A természetben lehet részük a jóga nyújtotta élményekben, és ehhez illő programokra számíthatnak augusztus 7. és 10. között a Bakonyban.

A jógatábor elvonulás lehet a nyugalom, a befelé figyelés jegyében, ám a kapcsolódásokra szintén lehetőséget kínál programok, erdőfürdő keretében.

Programok a nomád jógatáborban

Milyen programokat szerveznek a jógatáborba jelentkezőknek?

Jóga és bodyart gyakorlatokat a szabadban,

erdőfürdőt, mely során különleges módon kapcsolódhatnak a természethez,

vezetett sétát, mely során csendben lehet az erdőre figyelni,

hangfürdőt gongokkal és hangtálakkal,

hastáncot a hölgyeknek,

szabadtáncot mindenkinek,

közös bográcsos főzést,

tábortűz melletti beszélgetéseket esténként.

A fakultatív programok keretében be lehet járni a cseszneki várat, csónakázni és dézsafürdőzni lehet.

A bakonyi jógatábor elvonulás lehet a nyugalom, a befelé figyelés jegyében, ám a kapcsolódásokra is lehetőséget kínál például kenyérsütés, zöldségkrém készítése közben, és otthon érezhetjük magunkat a természetben. A szállás vendégházban is megoldható, kirándulásra, mantrázásra is lesz mód.

