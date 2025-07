Az eltűnt bakonyi falu varázsának titkát máig nem fejtették meg

Szirbek Tiborné nagyesztergári polgármester lapunknak elmondta, hogy idén is sokan, mintegy százan összegyűltek a veimpusztai búcsún, ahol hosszú asztal mellett piknikeztek. Azoknak a bakonyiaknak a leszármazottai is, akik korábban itt éltek, és a szomszédos falvakból, távolabbról is többen érkeztek. Olaszfaluból például átgyalogolt egy csoport. Felmenőikre emlékeztek többen, jó hangulatban telt a találkozó az elhagyott, eltűnt bakonyi falu helyén, a szellemfaluban, a Gaja közelében.

Szellemfalu a Bakonyban – A túrázók gyakran mit sem sejtve sétálnak el az egykori település nyomai mellett, de a helybeliek évente búcsúi ünnepség, szabadtéri istentisztelet keretében emlékeznek.

Fotó: nagyesztergári önkormányzat

Akadt olyan idős nagyesztergári, aki tíz éve minden alkalommal részt vesz ezen az ünnepségen, s mivel már bottal jár, autóval vitték ki a helyszínre, ameddig lehetett, ám a felázott talaj miatt az utolsó pár száz méteren gyalogolnia kellett, de mindenképp ott akart lenni a szabadtéri istentiszteleten.

A hely szellemének titka

Schäffer Zoltán plébános arról beszélt a mise keretében, hogy szeressük felebarátainkat, és ne csak az élőket, az őseinket is. Ők alapozták meg mai életünket. Veimpuszta pedig mindig is a szeretet, az emberek összefogásának jelképe volt. Talán ebből lehet az egykori falu területén valamit megérezni, de igazából ezt nehéz elmagyarázni, nehéz elhinnie annak, aki még nem járt ott. Már csak ezért is érdemes elmenni a Gaja közelében lévő eltűnt település nyomai közé, kipróbálni, ránk hogyan hat a hely szelleme.

Szellemfalu a Bakonyban – A túrázók gyakran mit sem sejtve sétálnak el mellette

Veimpusztának pár éve természetszoborral állítottak emléket.

A felső sora öt tégla magas volt, az érzékeltette a fénykorát,

a középső sor összevisszasága az összeomlást,

az alsó sor az újjáéledésre hívja fel a figyelmet, de azért kisebbek alul a kirakott betűk, mint felül.

Szirbek Tiborné nagyesztergári polgármestertől tudjuk, hogy amikor a II. világháborút követően több település kihalt Veszprém vármegyében, erre a sorsra jutott a Nagyesztergár és Bakonynána közötti, az Országos Kéktúra útvonal mentén található Veimpuszta is. A híres, csodás túraút keresztülvezet a valaha volt település utcáján, ahol az egykori gazdaság épületének falai még többé-kevésbé állnak, a többi házból szinte semmi nem maradt.