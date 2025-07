Édes és bölcs játék

Szerelem, nyár, Balaton – a nyerő triót, mint hab a tortán megkoronázza a Centrál Színház: Molnár Ferenc darabokat mutat be Szigligeten. A testőr címűben az ismert színésznő fess testőrtisztre vágyik. Be is sétál életébe, de a férje viseli az egyenruhát, aki felesége hűségét teszi próbára és a közönség rekeszizmait. Balsai Móni és Schmied Zoltán a főszereplő.

Szerelem, döntés – A férjét vagy a fess testőrtisztet választja a színésznő? A testőr premierje augusztus 13-án 20.30 órakor lesz Szigligeten, még a budapesti bemutató előtt. A Centrál Színház augusztus 20-ig játssza a darabot art-decoba és a jazz korszakba csúsztatva a Szigliget Várudvarban.

Forrás: Centrál Színház

Szerelem a színpadon – Banális játék, mint finoman csiszolt gyémánt

Poénözön, édes játék alapvető igazságokról. Vágyak, vonzások, választások a színpadon. Rólunk szól a darab és a színház hatalmáról. Puskás Tamás színidirektor mondta: a színház ugyan nem tudja megváltoztatni az életünket, de képes elhitetni velünk egy szebb valóságot.