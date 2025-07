Vérfagyasztó pszichothrillerek és izgalmas balatoni történetek vezetik a nyári sikerlistát

Közben egy óriási világsiker is felkerült a Libri polcaira önfejlesztés témában. Mel Robbins New York Times bestsellere, A Let Them Theory, vagyis A hagyd rájuk elmélet című könyve világszerte óriási érdeklődést váltott ki: az angol nyelvű kiadás már több mint 5 millió példányban kelt el. A cím tömören kifejezi az elméletét — hagyd másokra, amit nem tudsz befolyásolni, és koncentrálj önmagadra. „Ha valaha is úgy érezted, hogy elakadtál, túlterhelt vagy frusztrált vagy azzal kapcsolatban, hogy hol tartasz az életben, a probléma nem veled van. A probléma az a hatalom, amit mások kezébe adsz. Két egyszerű szó felszabadíthat: Hagyd rájuk.” A könyv gyakorlati ötleteket kínál nyolc kulcsfontosságú életterületre (pl. karrier, kapcsolatok, szokások, boldogság), segítve az olvasót abban, hogy jobban összpontosítson önmagára és céljaira.