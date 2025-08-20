Történelemidézés látványos fényekkel – így ünnepel Tihany augusztus 20-án (+ galéria, videó)

Az este hangulatát tovább fokozza a Pro Musica Fúvósötös koncertje, amely klasszikus dallamokkal tölti meg a teret, különleges zenei keretet adva a látványhoz. Így válik a Tihanyi Apátság udvara valódi kulturális színpaddá, ahol a zene és a fény együtt teremt ünnepi atmoszférát.

Aki pedig a magaslatról körbetekint, nemcsak a fényfestésben gyönyörködhet: augusztus 20-a hagyományos tűzijátékai a környékbeli településeken is fellobbannak, és tisztán látszanak a Tihanyi Bencés Apátság dombjáról. A Balaton fölött szétrobbanó fények és az apátság falára vetített képek együtt valódi időutazást kínálnak: múlt és jelen, hagyomány és modern technológia fonódik össze a nyár egyik legkülönlegesebb estéjén.

A fényfestés nemcsak turisztikai látványosság, hanem méltó tisztelgés az államalapítás ünnepe előtt, amely emlékeztet arra, hogy a történelem nemcsak könyvek lapjain él tovább, hanem a közösségi élményekben, a fényben és a zenében is.