augusztus 20., szerda

István névnap

Tűzijáték helyett fényfestés

1 órája

Történelemidézés látványos fényekkel – így ünnepel Tihany augusztus 20-án (+ galéria, videó)

Címkék#zene#Tihanyi Apátság#augusztus 20#augusztus 20.-i ünnepség#tihany#fény#fényfestés#történelem#élmény#kultúra

Augusztus 20-a estéjén Tihanyban ismét különleges élmény várja a látogatókat: a Bencés Apátság északi fala monumentális fényfestéssé változik. A Bordos ArtWorks stúdió látványos vizuális show-ja idén is a magyar történelem nagy pillanatait és Tihany majdnem ezer éves múltját eleveníti fel modern fény- és képtechnikával.

Titzl Vivien

A vetített animációk szinte életre keltik a falakat: középkori kódexlapok, legendás királyok, valamint a bencés szerzetesi kultúra motívumai tárulnak a közönség elé, miközben a fények a történelem sodrását követve vezetnek végig az államalapítástól napjainkig. Az augusztus 20-i nemzeti ünnepen kiváló választás ez a program.

Augusztus 20-i nemzeti ünnep a Tihanyi apátságnál
Augusztus 20-i nemzeti ünnep a Tihanyi Bencés Apátságnál
Fotó: Nagy Lajos / Napló

A látványosságot ma este két időpontban is megtekinthetik az érdeklődők: 21:30-kor és 22:30-kor indul a vetítés, amely a nyári Balaton egyik legnépszerűbb ünnepi programjává nőtte ki magát. A legszebb nézőpontot a Pisky sétány kínálja, ahonnan egyszerre tárul fel a fénybe öltözött apátság és a tó csillogó panorámája.

Augusztus 20-i nemzeti ünnep a Tihanyi Apátságnál

Fényfestés a Tihanyi apátság oldalán

Fotók: Nagy Lajos/Napló

Az este hangulatát tovább fokozza a Pro Musica Fúvósötös koncertje, amely klasszikus dallamokkal tölti meg a teret, különleges zenei keretet adva a látványhoz. Így válik a Tihanyi Apátság udvara valódi kulturális színpaddá, ahol a zene és a fény együtt teremt ünnepi atmoszférát.

Aki pedig a magaslatról körbetekint, nemcsak a fényfestésben gyönyörködhet: augusztus 20-a hagyományos tűzijátékai a környékbeli településeken is fellobbannak, és tisztán látszanak a Tihanyi Bencés Apátság dombjáról. A Balaton fölött szétrobbanó fények és az apátság falára vetített képek együtt valódi időutazást kínálnak: múlt és jelen, hagyomány és modern technológia fonódik össze a nyár egyik legkülönlegesebb estéjén.

A fényfestés nemcsak turisztikai látványosság, hanem méltó tisztelgés az államalapítás ünnepe előtt, amely emlékeztet arra, hogy a történelem nemcsak könyvek lapjain él tovább, hanem a közösségi élményekben, a fényben és a zenében is.

 

 

