Lélegzetelállító épületfestés Tihanyban augusztus 20-án – Történelem és látvány a Pisky sétányról
Az idei augusztus 20-i ünnepségek egyik legkülönlegesebb látványossága Tihanyban lesz látható: a híres Bordos ArtWorks stúdió lenyűgöző épületfestést készít a Tihanyi Bencés Apátság északi falára. A monumentális fényfestés a magyar történelem nagy pillanatait és Tihany közel ezeréves múltját mutatja be látványos, modern vizuális eszközökkel, a kezdetektől napjainkig.
A vetítést több alkalommal is megtekinthetik az érdeklődők augusztus 20-án, a legjobb nézőpontot pedig a festői szépségű Pisky sétány biztosítja. A helyszínt választók nemcsak a különleges fényfestésben gyönyörködhetnek. Az este folyamán a Pro Musica Fúvósötös klasszikus zenei koncertje ad méltó keretet az ünnepi megemlékezésnek, majd a nézők páratlan panorámából élvezhetik a környékbeli tűzijátékokat is, melyek az ünnep zárásaként világítják be a Balaton északi partját.
A program egyszerre nyújt méltó tiszteletet a magyar államalapítás ünnepének és Tihany történelmi örökségének. Az esemény minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál – legyen szó történelem iránt érdeklődőkről, művészetkedvelőkről vagy egyszerűen csak a Balaton különleges arcát kereső látogatókról.
- Időpont: 2025. augusztus 20., 21.30 óra, 22.30 óra
- Helyszín: Tihanyi Bencés Apátság északi fala – megtekinthető a Pisky sétányról
- Művész: Bordos ArtWorks