Lélegzetelállító épületfestés Tihanyban augusztus 20-án – Történelem és látvány a Pisky sétányról

A vetítést több alkalommal is megtekinthetik az érdeklődők augusztus 20-án, a legjobb nézőpontot pedig a festői szépségű Pisky sétány biztosítja. A helyszínt választók nemcsak a különleges fényfestésben gyönyörködhetnek. Az este folyamán a Pro Musica Fúvósötös klasszikus zenei koncertje ad méltó keretet az ünnepi megemlékezésnek, majd a nézők páratlan panorámából élvezhetik a környékbeli tűzijátékokat is, melyek az ünnep zárásaként világítják be a Balaton északi partját.

Lélegzetelállító épületfestés Tihanyban augusztus 20-án

Fotó: HelloBalaton-illusztráció

A program egyszerre nyújt méltó tiszteletet a magyar államalapítás ünnepének és Tihany történelmi örökségének. Az esemény minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál – legyen szó történelem iránt érdeklődőkről, művészetkedvelőkről vagy egyszerűen csak a Balaton különleges arcát kereső látogatókról.