Így ünnepel a Balaton: mutatjuk az augusztus 20-i tűzijátékok helyszíneit és időpontjait

Augusztus 20-a az egyik legnagyobb nemzeti ünnepünk, amelyhez évről évre látványos programok kapcsolódnak szerte az országban. A Balaton környéke ilyenkor különösen megtelik élettel: családok, baráti társaságok és párok indulnak el, hogy együtt csodálják meg az ünnepi tűzijátékokat és a hozzájuk kapcsolódó rendezvényeket. Idén sem lesz ez másként, hiszen a magyar tenger partján szinte minden nagyobb település készül valami különlegességgel. A klasszikus tűzijáték mellett fényfestések, koncertek, hajós kirándulások és színes kísérőprogramok várják az érdeklődőket, így garantált, hogy mindenki megtalálja a kedvére való kikapcsolódást.

Augusztus 20-i tűzijáték-parádé a Balaton partján

Forrás: Ai/illusztráció

A legnagyobb attrakciók természetesen a tűzijátékok lesznek, amelyek augusztus 20-án, szerdán este 20:00 és 22:30 között lesznek láthatóak a Balaton körül. Az északi part szinte minden települése külön programmal készül.

Augusztus 20. a Balatonnál: mutatjuk a településeket, ahol megtekinthető lesz a tűzijáték

Északi parti tűzijátékok:

Balatonkenese – 21:30, Széchenyi Park

Alsóörs – 22:00, Sirály park

Csopak – 21:30, Fürdő utcai parkoló

Balatonfüred – 22:00, Tagore sétány

Révfülöp – 21:00, móló

Badacsonytomaj – augusztus 19-én, kedden 22:00, móló

Szigliget – 21:30, szigligeti strand

Gyenesdiás – 21:00, Diási játékstrand

Keszthely – 21:00, Balaton-part

A Balaton legnagyobb és leglátványosabb tűzijátékát ígéri Balatonfüred és Zamárdi. A két, egymással szemközti város vezetői, illetve a STRAND Fesztivál szervezői az elmúlt napokban egyeztettek arról, hogy a két parton ünneplők, illetve a Balaton vizén gyönyörködők érdekében hogyan hangolják össze az igazán látványosnak ígérkező programot. 22 órakor a balatonfüredi Tagore sétány előtti vízfelületen nagyjából negyed órán át rakéták és színes fények borítják majd az eget, ez már a szemközti Zamárdiban is látható lesz, ahol a STRAND Fesztivál nyitónapján a Geszti Sixty, illetve a Purple Disco Machine koncertje után és Paul Kalkbrenner showja előtt, a füredi programot követően azonnal elindul a „Balaton legnagyobb tűzijátékaként” beharangozott parádé. A két helyszínen több ezer rakéta fél másodpercenként robban az égen, 20 és 160 méter közötti magasságban.