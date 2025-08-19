39 perce
Így ünnepel a Balaton: mutatjuk az augusztus 20-i tűzijátékok helyszíneit és időpontjait
Balatonfüredtől Keszthelyig, hajóról, partról vagy fényfestések közül válogatva. A nemzeti ünnep estéjén a magyar tenger partja igazi augusztus 20-i fesztivállá alakul a tűzijátékoknak köszönhetően.
Augusztus 20-a az egyik legnagyobb nemzeti ünnepünk, amelyhez évről évre látványos programok kapcsolódnak szerte az országban. A Balaton környéke ilyenkor különösen megtelik élettel: családok, baráti társaságok és párok indulnak el, hogy együtt csodálják meg az ünnepi tűzijátékokat és a hozzájuk kapcsolódó rendezvényeket. Idén sem lesz ez másként, hiszen a magyar tenger partján szinte minden nagyobb település készül valami különlegességgel. A klasszikus tűzijáték mellett fényfestések, koncertek, hajós kirándulások és színes kísérőprogramok várják az érdeklődőket, így garantált, hogy mindenki megtalálja a kedvére való kikapcsolódást.
A legnagyobb attrakciók természetesen a tűzijátékok lesznek, amelyek augusztus 20-án, szerdán este 20:00 és 22:30 között lesznek láthatóak a Balaton körül. Az északi part szinte minden települése külön programmal készül.
Augusztus 20. a Balatonnál: mutatjuk a településeket, ahol megtekinthető lesz a tűzijáték
Északi parti tűzijátékok:
- Balatonkenese – 21:30, Széchenyi Park
- Alsóörs – 22:00, Sirály park
- Csopak – 21:30, Fürdő utcai parkoló
- Balatonfüred – 22:00, Tagore sétány
- Révfülöp – 21:00, móló
- Badacsonytomaj – augusztus 19-én, kedden 22:00, móló
- Szigliget – 21:30, szigligeti strand
- Gyenesdiás – 21:00, Diási játékstrand
- Keszthely – 21:00, Balaton-part
A Balaton legnagyobb és leglátványosabb tűzijátékát ígéri Balatonfüred és Zamárdi. A két, egymással szemközti város vezetői, illetve a STRAND Fesztivál szervezői az elmúlt napokban egyeztettek arról, hogy a két parton ünneplők, illetve a Balaton vizén gyönyörködők érdekében hogyan hangolják össze az igazán látványosnak ígérkező programot. 22 órakor a balatonfüredi Tagore sétány előtti vízfelületen nagyjából negyed órán át rakéták és színes fények borítják majd az eget, ez már a szemközti Zamárdiban is látható lesz, ahol a STRAND Fesztivál nyitónapján a Geszti Sixty, illetve a Purple Disco Machine koncertje után és Paul Kalkbrenner showja előtt, a füredi programot követően azonnal elindul a „Balaton legnagyobb tűzijátékaként” beharangozott parádé. A két helyszínen több ezer rakéta fél másodpercenként robban az égen, 20 és 160 méter közötti magasságban.
Tűzijátéknéző hajók
Aki igazán különleges élményre vágyik, annak érdemes hajóra szállnia. A BAHART idén is indít tűzijátéknéző járatokat a tó körül, amelyek fedélzetén pezsgővel vagy üdítővel várják az utasokat, a chillhajókon koktél is jár. Augusztus 19-én Badacsony és Balatonboglár kikötőjéből, míg augusztus 20-án Balatonfüredről, Keszthelyről, Fonyódról, Balatonlelléről, Balatonföldvárról és Siófokról indulnak hajók, így bárki egyedi nézőpontból élvezheti a színes égi parádét.
Indulások és helyszínek:
- Augusztus 19. Badacsony Hajóállomásról 21.30-kor a Füred katamarán
- Balatonfüredről a Kelén 21.30; Csobánc 21.45; Szent Miklós chillhajó 21.00
Alternatív programok a parton és környékén
Nem csak a tűzijátékok színesítik a programot. Veszprémben például 20 óra után a Színházkertben ünnepi fényshow várja a látogatókat, Zánkán 18 órától a strandnál fényfestés varázsol különleges hangulatot. A Tihanyi Bencés Apátság északi falát idén is monumentális fényfestés díszíti a Bordos ArtWorks stúdió jóvoltából. A vetítés a magyar történelem nagy pillanatait és Tihany csaknem ezer éves múltját eleveníti fel modern vizuális technikákkal. Az előadás 21:30-kor és 22:30-kor is megtekinthető, a legszebb nézőpontot a Pisky sétány kínálja. Az este hangulatát tovább fokozza a Pro Musica Fúvósötös klasszikus koncertje, miközben a környékbeli települések tűzijátékai is tisztán láthatók lesznek a magasból.
Augusztus 20-a tehát idén is igazi élménydús ünnepet ígér a Balaton körül. Aki szereti a hagyományos tűzijátékokat, annak több település is kiváló lehetőséget kínál, de azok sem maradnak program nélkül, akik inkább fényfestésekkel, zenével vagy különleges hajózás élményével ünnepelnének. A tó környéke ezen az estén minden bizonnyal a szokottnál is színesebb és élettel telibb lesz – egy valódi nyárzáró kavalkád, amelyhez érdemes csatlakozni.
