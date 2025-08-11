Veszprém népi örökségének gyöngyszeme: 90 éves a Bakonyi Ház (+ galéria)

A Bakonyi Ház létrejöttének története 1933-ra nyúlik vissza, amikor Veszprémbe érkezett Nagy László néprajzkutató, aki ekkor vette át a múzeum igazgatói posztját. Az ő elképzelései alapján épült meg 1935-ben Linczmájer György tervei szerint ez a különleges tájház, amely a svéd szabadtéri néprajzi múzeumok mintájára az első ilyen jellegű kiállítóhely lett Dunántúlon.

Bakonyi Ház: Veszprém népi örökségének gyöngyszeme 90 éves ( a kép 1962-ben készült)

Fotó: Fortepan/Krantz Károly

A ház egy öcsi református kisnemesi lakóház másolata, azonban arányaiban egy kicsit nagyobb lett, hogy a látogatók kényelmesen bejárhassák. A kiállítás első szobája és a konyha berendezése gyakorlatilag megegyezett a mai állapottal, míg a hátsó szobában az utolsó veszprémi csutorás műhelyét rendezték be. Itt a mesterek – akárcsak egy élő múzeumban – dolgozhattak, bemutatva a régi kézműves mesterség fortélyait. A ház megépítése rendkívüli összefogással, mindössze 43 nap alatt zajlott le, ami ma már szinte hihetetlen gyorsaság.

Már a megnyitó napján berendezve várta a látogatókat, és a szabadkéményes konyhától a sarokpadig minden részlet a falusi élet egykori hangulatát idézte. Az esemény az 1935-ös ünnepi hetek egyik fénypontja volt, amelyen Kánya Kálmán külügyminiszter is részt vett.