augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Élő történelem

54 perce

Veszprém népi örökségének gyöngyszeme: 90 éves a Bakonyi Ház (+ galéria)

Címkék#90 éves a Bakonyi Ház#történet#hangulat#múzeum#Veszprém#kincs#tájház

1935. augusztus 11-én nyitotta meg kapuit Veszprém egyik legkülönlegesebb építészeti és néprajzi kincse, a Bakonyi Ház. Ez a kis tájház nemcsak a város, hanem az egész ország szempontjából is fontos mérföldkő volt, hiszen az elsők között mutatta be állandó kiállítótérként a magyar népi építészetet.

Veol.hu

A Bakonyi Ház létrejöttének története 1933-ra nyúlik vissza, amikor Veszprémbe érkezett Nagy László néprajzkutató, aki ekkor vette át a múzeum igazgatói posztját. Az ő elképzelései alapján épült meg 1935-ben Linczmájer György tervei szerint ez a különleges tájház, amely a svéd szabadtéri néprajzi múzeumok mintájára az első ilyen jellegű kiállítóhely lett Dunántúlon.

Bakonyi Ház: Veszprém népi örökségének gyöngyszeme 90 éves ( a kép 1962-ben készült)
Bakonyi Ház: Veszprém népi örökségének gyöngyszeme 90 éves ( a kép 1962-ben készült)
Fotó: Fortepan/Krantz Károly

A ház egy öcsi református kisnemesi lakóház másolata, azonban arányaiban egy kicsit nagyobb lett, hogy a látogatók kényelmesen bejárhassák. A kiállítás első szobája és a konyha berendezése gyakorlatilag megegyezett a mai állapottal, míg a hátsó szobában az utolsó veszprémi csutorás műhelyét rendezték be. Itt a mesterek – akárcsak egy élő múzeumban – dolgozhattak, bemutatva a régi kézműves mesterség fortélyait. A ház megépítése rendkívüli összefogással, mindössze 43 nap alatt zajlott le, ami ma már szinte hihetetlen gyorsaság.

Már a megnyitó napján berendezve várta a látogatókat, és a szabadkéményes konyhától a sarokpadig minden részlet a falusi élet egykori hangulatát idézte. Az esemény az 1935-ös ünnepi hetek egyik fénypontja volt, amelyen Kánya Kálmán külügyminiszter is részt vett.

Bakonyi Ház: Veszprém népi örökségének gyöngyszeme 90 éves

Az elmúlt kilenc évtized során a Bakonyi Ház Veszprém egyik szimbólumává vált. Átvészelte a II. világháborút, amikor menekültek otthonául szolgált, majd később újra kiállítóhelyként nyitotta meg kapuit. 1998-ban Linczmájer György lánya, Katalin adományának köszönhetően újult meg, ekkor avatták fel az építész emléktábláját is.

A Bakonyi Ház különlegessége, hogy nem pusztán egy múzeum, hanem élő emlékmű a magyar népi kultúra és építészet számára. Veszprém szívében ma is őrzi a régmúlt falusi élet hangulatát, miközben mindannyiunkat emlékeztet arra, honnan jöttünk és milyen értékeket érdemes megőriznünk.

Bakonyi Ház: Veszprém népi örökségének gyöngyszeme 90 éves

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu