Veszprém népi örökségének gyöngyszeme: 90 éves a Bakonyi Ház (+ galéria)
1935. augusztus 11-én nyitotta meg kapuit Veszprém egyik legkülönlegesebb építészeti és néprajzi kincse, a Bakonyi Ház. Ez a kis tájház nemcsak a város, hanem az egész ország szempontjából is fontos mérföldkő volt, hiszen az elsők között mutatta be állandó kiállítótérként a magyar népi építészetet.
A Bakonyi Ház létrejöttének története 1933-ra nyúlik vissza, amikor Veszprémbe érkezett Nagy László néprajzkutató, aki ekkor vette át a múzeum igazgatói posztját. Az ő elképzelései alapján épült meg 1935-ben Linczmájer György tervei szerint ez a különleges tájház, amely a svéd szabadtéri néprajzi múzeumok mintájára az első ilyen jellegű kiállítóhely lett Dunántúlon.
A ház egy öcsi református kisnemesi lakóház másolata, azonban arányaiban egy kicsit nagyobb lett, hogy a látogatók kényelmesen bejárhassák. A kiállítás első szobája és a konyha berendezése gyakorlatilag megegyezett a mai állapottal, míg a hátsó szobában az utolsó veszprémi csutorás műhelyét rendezték be. Itt a mesterek – akárcsak egy élő múzeumban – dolgozhattak, bemutatva a régi kézműves mesterség fortélyait. A ház megépítése rendkívüli összefogással, mindössze 43 nap alatt zajlott le, ami ma már szinte hihetetlen gyorsaság.
Már a megnyitó napján berendezve várta a látogatókat, és a szabadkéményes konyhától a sarokpadig minden részlet a falusi élet egykori hangulatát idézte. Az esemény az 1935-ös ünnepi hetek egyik fénypontja volt, amelyen Kánya Kálmán külügyminiszter is részt vett.
Az elmúlt kilenc évtized során a Bakonyi Ház Veszprém egyik szimbólumává vált. Átvészelte a II. világháborút, amikor menekültek otthonául szolgált, majd később újra kiállítóhelyként nyitotta meg kapuit. 1998-ban Linczmájer György lánya, Katalin adományának köszönhetően újult meg, ekkor avatták fel az építész emléktábláját is.
A Bakonyi Ház különlegessége, hogy nem pusztán egy múzeum, hanem élő emlékmű a magyar népi kultúra és építészet számára. Veszprém szívében ma is őrzi a régmúlt falusi élet hangulatát, miközben mindannyiunkat emlékeztet arra, honnan jöttünk és milyen értékeket érdemes megőriznünk.
