Utolsó nyári hétvége a Balatonnál – különleges programokkal búcsúzik az augusztus

Lassan elköszönünk a nyártól, de a Balaton környéke az utolsó hétvégére még egyszer igazán megtelik élettel, zenével, borral és különleges élményekkel. Aki szeretne egy utolsót kirándulni, koccintani vagy szórakozni a családdal, annak most érdemes a Balaton-felvidékre látogatnia.

A Balaton környékén túrák, borvacsorák és családi programok teszik emlékezetessé a nyárbúcsút

Fotó: Máthé Zoltán

Utolsó hétvége a Balaton partján

Csütörtökön, augusztus 28-án a szigligeti várban egy különleges esti túra várja a látogatókat. A naplementében a várfalakról nyíló kilátás igazi nyárzáró élmény: a Balaton ilyenkor még varázslatosabb, a kék tó és a dombok színei ilyenkor különösen emlékezetesek.

Pénteken, augusztus 29-én kétféle élmény közül választhatunk. Délután Badacsonyban indul bortúra, ahol a hegy oldalában tett séta közben finom borokkal és borkészítési történetekkel találkozhatunk. Lesencetomajon eközben a Balaton Bike Derby mezőnye halad át: a bringás kaland résztvevői három napon át tekernek a Balaton-felvidék útjain, a helyiek pedig frissítőponttal készülnek, hogy igazi fesztiválhangulat kísérje az áthaladásukat.

Az idei nyár utolsó órájáig szól a zene az MVM Energiaszínpadon augusztus 29-30 között Balatonfüreden: a Tagore sétányon felállított boros standok mellett majdnem tucatnyi ingyenes koncert lesz olyan fellépőkkel, mint a New Level Empire, a Fish!, Paulina, a Hősök

Szombaton, augusztus 30-án programdömping várja az érdeklődőket. Délelőtt Csobáncon vezetett bortúrán lehet felfedezni a tanúhegy hangulatos pincéit, majd a Folly Arborétumban többféle különleges program zajlik: szabadulószoba, élményséták a közeli pálos kolostorromhoz, este pedig borvacsora és fényfestéses kerti séta. Ez utóbbi nemcsak a borbarátoknak különleges, hanem azoknak is, akik szeretnének egy nyári estén egyedülálló fény- és látványvilágban barangolni a Balaton egyik legszebb arborétumában.

Vasárnap, augusztus 31-én a családok kerülnek a középpontba. A Káli Fecskében Németh Gábor bűvész interaktív előadása varázslatos szórakozást kínál kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Ugyanezen a napon Lesencetomajon sem maradnak program nélkül a helyiek és a vendégek: szalonnázós grundfoci és túra zárja a nyarat, ami igazi közösségi hangulatot teremt.