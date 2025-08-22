Potom pénzért tiéd lehet ez a balatoni nyaraló Balatonalmádiban (galéria)

A 27 négyzetméteres Balaton-parti ingatlan egy 268 m²-es telken található, Balatonalmádi egyik csendes, üdülőövezeti utcájában. Bár felújításra szorul, alapjai stabilak: tégla falazatú, jó állapotú tetőszerkezettel és zsindelyhéjazattal rendelkezik. A ház elosztása praktikus: egy nagy szoba, konyha, fürdőszoba és előszoba adja a fő lakóteret, amely kényelmes életteret nyújt egy párnak vagy egyedülállóknak.

Balaton-parti ingatlan potom pénzért

Fotó: Ingatlanbazár.hu

Az udvar további lehetőségeket rejt: a két tároló mellett egy különálló, pluszszobának és zuhanyzónak kialakított helyiség is található, amely akár vendégek fogadására, akár nyári kiadásra is ideális lehet. Ez a megoldás lehetőséget ad arra, hogy két kisebb család is együtt élvezhesse a nyaralás örömeit, vagy hogy a tulajdonos extra bevételhez jusson a nyári szezonban.