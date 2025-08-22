1 órája
Potom pénzért tiéd lehet ez a balatoni nyaraló Balatonalmádiban (galéria)
Balatonalmádi mindig is kedvelt célpont volt azok számára, akik a Balaton közelében keresnek nyugodt otthont vagy hangulatos nyaralót. Most egy olyan ingatlan került piacra, amely remek lehetőséget kínál befektetőknek, fiatal pároknak, de akár azoknak is, akik saját nyaralóról álmodnak a magyar tenger partján.
A 27 négyzetméteres Balaton-parti ingatlan egy 268 m²-es telken található, Balatonalmádi egyik csendes, üdülőövezeti utcájában. Bár felújításra szorul, alapjai stabilak: tégla falazatú, jó állapotú tetőszerkezettel és zsindelyhéjazattal rendelkezik. A ház elosztása praktikus: egy nagy szoba, konyha, fürdőszoba és előszoba adja a fő lakóteret, amely kényelmes életteret nyújt egy párnak vagy egyedülállóknak.
Az udvar további lehetőségeket rejt: a két tároló mellett egy különálló, pluszszobának és zuhanyzónak kialakított helyiség is található, amely akár vendégek fogadására, akár nyári kiadásra is ideális lehet. Ez a megoldás lehetőséget ad arra, hogy két kisebb család is együtt élvezhesse a nyaralás örömeit, vagy hogy a tulajdonos extra bevételhez jusson a nyári szezonban.
A 268 m²-es telek méretéhez képest jól kihasználható: a kis terasz és az udvar ideális baráti összejövetelekhez, családi grillezésekhez vagy egy nyugodt délutáni pihenéshez. Az autóbeálló biztosítja a kényelmes parkolást.
Az elhelyezkedés szintén erős érv az ingatlan mellett: a strand mindössze 1 kilométerre található, míg bolt és buszmegálló 500 méteren belül elérhető. Ez a közelség nemcsak nyaralóként, hanem állandó lakhatásra is ideálissá teszi a házat, hiszen minden fontos szolgáltatás könnyen megközelíthető.
Fotók: ingatlanbazar.hu
Balaton-parti ingatlan potom pénzért
A 27 millió forintos irányár és az 1 millió forintos négyzetméterár a balatoni ingatlanpiacon versenyképesnek mondható, különösen úgy, hogy a ház felújítással igazi gyöngyszemmé alakítható. Az energetikai besorolás jelenleg I, de korszerűsítéssel és modern megoldásokkal a rezsiköltségek is kedvezőbbé tehetők.
Összességében ez a balatonalmádi kis ház tökéletes választás mindazoknak, akik saját elképzeléseik szerint szeretnék kialakítani álmaik nyaralóját vagy otthonát. Kis mérete ellenére jó lehetőségeket kínál, és kiváló befektetésnek is bizonyulhat a balatoni régióban, ahol a kereslet évről évre töretlen.