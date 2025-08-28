Mutatjuk, miket érdemes megnézni Balatonalmádiban a hétvégén

Augusztus 29-én ismét régi villák nyomába eredhetünk a Honismereti és Városszépítő Kör „Villaséták” programjának keretein belül, mely 18 órakor a Tourinform-iroda elől indul a balatonalmádi villák múltja után kutatva.

Balatonalmádiba péntek és szombat is érdemes lesz ellátogatni

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Szintén séta, de ezúttal a vörösberényi templomokat végigjáró programon vehetünk részt augusztus 30-án. A templomi körséta a Vörösberényi Erődített templom elől indul, szintén a Városszépítő és Honismereti Kör tagjainak vezetésével.

Nyárzáró koncert Balatonalmádiban

Nyárzáró CHILL and GIN lesz augusztus 30-án a vörösberényi Kolostor Kertben. Egy este, ahol a történelmi falak között újra életre kel a nyár hangulata. Finom elektronikus dallamok, élő alterpop varázs, legendás DJ-szett. A Chill and GIN második estje újabb izgalmas fellépőkkel és még több felfedezésre váró ízzel hív.

17 órától Mark Kopárdi, Balatonalmádi fiatal tehetsége nyitja az estét, finom elektronikus hangulatot teremtve. Majd 20 órakor LENKKE live következik. A Kikeltető felfedezettje, teltházas koncertjeivel az egyik legfrissebb hang a hazai szcénában. Élő fellépése mindig kicsit más, de mindig magával ragadó. Végül 21.30-tól Infragandhi DJ szettje zárja az estét. Több mint két évtizede alakítja a hazai elektronikus zenei életet – rádióból, klubokból, világszínpadokról. Kifinomult érzékkel válogat downtempo, broken beat, world-electronic és jazz-hangminták között.