Beskatulyázhatatlan rockzenei idolok

Augusztus 13.

A nem tudom hányadik hőhullám nem tudom hányadik napja. Serceg a fű helye a talpam alatt, ember, állat, növény kókadozik. Táncolni senkinek sincs kedve. Illetve… A zenekar 50 évvel ezelőtt történt megalakulásának tiszteletére megjelent a Talking Heads More Songs About Buildings and Food című hanglemeze (méghozzá nem is akármilyen kivitelben), és arra aztán mindenki feléled, beleértve a macskákat és a paradicsomokat is. De először egy kis privát történelem.

Jerry Harrison, David Byrne, Chris Frantz és Tina Weymouth, a Talking Heads együttes tagjai a zenekar egyik koncertjén az 1980-as évek elején

Fotó: GettyImages



A Talking Heads az én ízléshatáraimon belül a kezdetektől a világ egyik legjobb zenekara. És ez csak megerősödött bennem, amikor a nyolcvanas években tiszteletüket tették Budapesten, és egy olyan koncertet adtak, amit azon kevesek, akik ott voltak, azóta is a legnagyobb élményeik között emlegetnek. Az „azon keveseket” egyáltalán nem zavarta a tömeg hiánya, legalább be lehetett száguldozni a Budapest Sportcsarnok küzdőterét, nagyjából a végkimerülésig. Ráadásul magam alighanem akkor láttam életemben először női basszusgitárost, és alighanem rögtön a csúcson kezdtem az ismerkedést. És akkor kezdjük az elején. A zenekar 1975-ben alakult egykori iskolatársakból. Az alapítók: David Byrne (ének, szöveg, gitár), Tina Weymouth (basszusgitár), Chris Frantz (dob), és később csatlakozott hozzájuk Jerry Harrison (billentyűk, gitár). Először a CBGB-ben, egy lepukkant, ám népszerű szórakozóhelyen koncerteztek a Ramones előtt, de hamarosan szétfeszítették a klubkereteket.

Ugyan nem töltöttek meg stadionokat, de gyorsan elérték a kultstátuszt, amit akkoriban még nem osztogattak nyakra- főre. Beskatulyázni végképp nem lehetett őket. Röpködtek az olyan meghatározások, mint új hullám, punk, funky, rock and roll, art rock, minimalista zene, és mindegyikben lakozott némi igazság, de egyiket sem lehetett önmagában rájuk húzni. A Talking Heads egyszerre kísérletezett és gyártott slágereket, adott intellektuális élményt és szolgáltatott tánczenét. Életművük azóta is az elgondolkodtató szórakoztatás iskola­példája. Párját ritkítja ugyanis az olyan ötvözet, amelyben a néha elidegenedett világképet, néha abszurd módon megjelenítő dalszövegek mellé nem olyan zene társul, amitől a hallgató nem azon töpreng, hogy most vágja fel az ereit, vagy majd egy kicsit később.