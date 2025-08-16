1 órája
Beskatulyázhatatlan rockzenei idolok
Néhány dal épületekről és ételekről.
Augusztus 13.
A nem tudom hányadik hőhullám nem tudom hányadik napja. Serceg a fű helye a talpam alatt, ember, állat, növény kókadozik. Táncolni senkinek sincs kedve. Illetve… A zenekar 50 évvel ezelőtt történt megalakulásának tiszteletére megjelent a Talking Heads More Songs About Buildings and Food című hanglemeze (méghozzá nem is akármilyen kivitelben), és arra aztán mindenki feléled, beleértve a macskákat és a paradicsomokat is. De először egy kis privát történelem.
A Talking Heads az én ízléshatáraimon belül a kezdetektől a világ egyik legjobb zenekara. És ez csak megerősödött bennem, amikor a nyolcvanas években tiszteletüket tették Budapesten, és egy olyan koncertet adtak, amit azon kevesek, akik ott voltak, azóta is a legnagyobb élményeik között emlegetnek. Az „azon keveseket” egyáltalán nem zavarta a tömeg hiánya, legalább be lehetett száguldozni a Budapest Sportcsarnok küzdőterét, nagyjából a végkimerülésig. Ráadásul magam alighanem akkor láttam életemben először női basszusgitárost, és alighanem rögtön a csúcson kezdtem az ismerkedést. És akkor kezdjük az elején. A zenekar 1975-ben alakult egykori iskolatársakból. Az alapítók: David Byrne (ének, szöveg, gitár), Tina Weymouth (basszusgitár), Chris Frantz (dob), és később csatlakozott hozzájuk Jerry Harrison (billentyűk, gitár). Először a CBGB-ben, egy lepukkant, ám népszerű szórakozóhelyen koncerteztek a Ramones előtt, de hamarosan szétfeszítették a klubkereteket.
Ugyan nem töltöttek meg stadionokat, de gyorsan elérték a kultstátuszt, amit akkoriban még nem osztogattak nyakra- főre. Beskatulyázni végképp nem lehetett őket. Röpködtek az olyan meghatározások, mint új hullám, punk, funky, rock and roll, art rock, minimalista zene, és mindegyikben lakozott némi igazság, de egyiket sem lehetett önmagában rájuk húzni. A Talking Heads egyszerre kísérletezett és gyártott slágereket, adott intellektuális élményt és szolgáltatott tánczenét. Életművük azóta is az elgondolkodtató szórakoztatás iskolapéldája. Párját ritkítja ugyanis az olyan ötvözet, amelyben a néha elidegenedett világképet, néha abszurd módon megjelenítő dalszövegek mellé nem olyan zene társul, amitől a hallgató nem azon töpreng, hogy most vágja fel az ereit, vagy majd egy kicsit később.
David Byrne (aki a Talking Heads felbomlása után sikeres, a világzene irányába kacsintgató szólókarrierbe kezdett) pedig egyszerűen egy zseni, nincs rá jobb szó. Karizmatikus figura, elképesztő színpadi mozgással, remek énekes és kiváló konceptuális művész. A napokban megjelent (először 1978-ban) Talking Heads-lemez, a More Songs About Buildings and Food pedig egyszerűen csodálatos. Magam egy 3 CD+Blu-ray deluxe kiadást forgatok és hallgatok a hozzá tartozó mintegy hatvanoldalas, kemény fedeles könyvvel egyetemben, amely archív fotókat és a tagok friss visszaemlékezéseit tartalmazza. A három CD egyike természetesen az eredeti anyagot tartalmazza, olyan slágerekkel, mint a soulklasszikus Take Me to the River feldolgozása, vagy a Stay Hungry. Egyébként Brian Eno ezen az anyagon dolgozott először együtt a zenekarral (később Byrne szólóalbumain is feltűnt, többek között még balettzenét is komponáltak közösen), és ugye ahol ő berúgja a stúdió ajtaját (David Bowie, Bryan Ferry), ott mindig lehet számítani egy jókora adag produceri kreativitásra is.
Aztán akad még a csomagban tizenegy eddig kiadatlan felvétel, alternatív felvétel, újrakeverés és két 1978-as koncert, az egyiket a New York-i Entermedia Színházban, a másikat a kaliforniai Sproul Plaza szabadtéri színpadán rögzítették. És ha már koncertek. Számomra a rock and roll történetének legjobb koncertfilmje a Jonathan Demme által jegyzett Stop Making Sense, pedig aztán erős a mezőny, hogy csupán Martin Scorsese munkáit, vagy a Led Zeppelint dokumentáló The Song Remains the Same-et említsük. Ám Demme és a Talking Heads egyrészt forradalmasította a műfajt, másrészt komoly hatást gyakorolt a vizuális kultúrára, majdhogynem akkorát, mint David Lynch a Twin Peaksszel a televíziózásra. Vagy akkorát, mint a Talking Heads maga az utánuk következő indie, alter és egyéb együttesekre.