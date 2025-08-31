BTS a mozikban és a Mekiben – koncertélmény 4K-ban és különleges menü

Aki kevésbé van otthon a BTS világában: a héttagú fiúegyüttes 2013-ban alakult, és mára az egyik legnagyobb globális popszenzációvá vált. Zenéjük a hiphop, a pop és az R&B határán mozog, szövegeik pedig gyakran szólnak társadalmi problémákról, önelfogadásról és a fiatalok nehézségeiről. A BTS tagjai – RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V és Jungkook – nemcsak a zenében, hanem a divatban és a társadalmi ügyekben is ikonokká váltak. Rajongótáborukat, az „ARMY”-t világszerte milliók alkotják, akik minden megjelenést és koncertet hatalmas lelkesedéssel fogadnak.

A BTS tagjai visszatérnek a mozikba

Forrás: BTS (방탄소년단)/Faceook

A BTS eredeti dél-koreai neve a Bangtan Sonyeondan (방탄소년단), ami "Golyóálló Fiúcserkészeket" jelent. Ezzel azt fejezték ki, hogy szeretnék megvédeni a tinédzsereket a sztereotípiáktól, kritikáktól és az elvárásoktól. 2017-ben a csoport új márkaidentitásának részeként kiterjesztette a név jelentését, így a BTS már a "Beyond the Scene" (Túl a Jeleneten) rövidítése is lett, ami a fiúk felnőtté válását és fejlődését jelképezi.

A K-pop (케이팝, 가요, kajo) vagy koreai popzene többek között elektronikus, hiphop, pop, rock és R&B alapokon nyugszik és különálló zenei műfajként tartják számon. (Lejjebb egy kis ízelítőt is találhatnak belőle)

Szeptember 24. és október 5. között négy korábbi BTS-koncertet vetítenek a magyar mozik, méghozzá 4K minőségben. Ez azt jelenti, hogy a felvételek extra élesek és részletgazdagok lesznek, mintha az ember az első sorból figyelné a fiúkat. A programban szerepel a 2016-os „The Most Beautiful Moment in Life On Stage: Epilogue”, a 2017-es „Wings Tour: The Final”, a 2019-es londoni „Love Yourself: Speak Yourself” koncert, valamint a 2021-es „Muster Sowoozoo”.

A vetítések szinte az összes nagy mozihálózatban elérhetők lesznek: a Cinema City vidéki és budapesti termeiben, a Kultik mozikban, valamint a fővárosban a Pólus, Lurdy, MOM és GOBUDA mozikban is. Bár jegyet még nem lehet váltani, a helyszínek listája már elérhető, így mindenki ellenőrizheti, lesz-e előadás a közelében (Veszprém fent van a listán).

A BTS tagjai visszatérnek ismét meghódítják a McDonald’s-ot

És ha mindez nem lenne elég: szeptember 3-tól világszerte, így valószínűleg Magyarországon is, elindul a TinyTAN Happy Meal. A TinyTAN a BTS tagjainak aranyos, rajzfilmfigura-változata, amelyet most két különböző szettben lehet majd összegyűjteni. A „Throwback Edition” a 2021-es BTS Meal promóció ruháiban mutatja a figurákat, a „Encore Edition” pedig szeptember 23-tól lesz elérhető, új szettekkel. Ráadásul a menü dobozai is különleges dizájnt kapnak.