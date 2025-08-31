Nagy sikert aratott a Nyárbúcsúztató Népzenei Fesztivál Ősiben (+ galéria)

A hagyományőrző eseményt a helyi Vadrózsa Citerazenekar szervezi, amely évek óta elkötelezett a magyar népzene ápolásában, a közösség összekovácsolásában és a fiatalabb generációk megszólításában.

Citeraszóval búcsúzott a nyár

Fotó: Nagy Lajos / Napló

A fellépők között számos hazai és határon túli citerazenekar is volt – többek között Erdélyből, Felvidékről és a Vajdaságból is érkeztek vendégek –, így a fesztivál igazi nemzetközi találkozóvá vált, ahol a különböző tájak dallamai bemutatkozhattak. A program délelőtt 11 órakor kezdődött a Művelődési Házban, és a vendégeket egész nap zenével, közös énekléssel és jó hangulattal várták.

Citeraszóval búcsúzik a nyár

A Vadrózsa Citerazenekar történetében sok szívhez szóló, személyes szál is van. Külön érdekesség, hogy egyik tagja, Báthory László, nemcsak a zenekar lelkes citerása, hanem mindennap a közösség egy másik fontos területén is szolgál: lapunknál kézbesítőként dolgozik, így munkájával is összeköti az embereket. A zene szeretete pedig nála igazi családi hagyomány: öten vannak testvérek, és mindannyian zenélnek. Ez a példa is mutatja, hogy a népzene nem csupán hobbi, hanem életforma, amely generációkon átívelve tart össze családot és közösséget.