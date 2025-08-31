augusztus 31., vasárnap

Nyárzáró citerázás

41 perce

Nagy sikert aratott a Nyárbúcsúztató Népzenei Fesztivál Ősiben (+ galéria)

Címkék#vadrózsa citerazenekar#hagyomány#Vajdaság#Erdély#barátság#szeretet#Felvidék

Ősi szombaton a népzene dallamaitól volt hangos: hetedik alkalommal rendezték meg a településen a Nyárbúcsúztató Népzenei Fesztivált.

Titzl Vivien

A hagyományőrző eseményt a helyi Vadrózsa Citerazenekar szervezi, amely évek óta elkötelezett a magyar népzene ápolásában, a közösség összekovácsolásában és a fiatalabb generációk megszólításában.

Citeraszóval búcsúzik a nyár
Citeraszóval búcsúzott a nyár
Fotó: Nagy Lajos / Napló

A fellépők között számos hazai és határon túli citerazenekar is volt – többek között Erdélyből, Felvidékről és a Vajdaságból is érkeztek vendégek –, így a fesztivál igazi nemzetközi találkozóvá vált, ahol a különböző tájak dallamai bemutatkozhattak. A program délelőtt 11 órakor kezdődött a Művelődési Házban, és a vendégeket egész nap zenével, közös énekléssel és jó hangulattal várták.

Citeraszóval búcsúzik a nyár

A Vadrózsa Citerazenekar történetében sok szívhez szóló, személyes szál is van. Külön érdekesség, hogy egyik tagja, Báthory László, nemcsak a zenekar lelkes citerása, hanem mindennap a közösség egy másik fontos területén is szolgál: lapunknál kézbesítőként dolgozik, így munkájával is összeköti az embereket. A zene szeretete pedig nála igazi családi hagyomány: öten vannak testvérek, és mindannyian zenélnek. Ez a példa is mutatja, hogy a népzene nem csupán hobbi, hanem életforma, amely generációkon átívelve tart össze családot és közösséget.

VII. Nyárbúcsúztató Népzenei Fesztivál

Fotók: Nagy Lajos/Napló

A fesztiválon a népzenei koncertek mellett a látogatók lángost is kóstolhattak, a gyerekeket pedig kreatív foglalkozások várták. A fellépések után mindenkit közös ebédre hívtak, majd estig tartott a közös zenélés, ahol bárki bekapcsolódhatott az örömzenélésbe.

A Nyárbúcsúztató Népzenei Fesztivál így igazi közösség ünnepe is volt: egy nap, amikor a zene, a barátság és a hagyomány került a középpontba.

 

