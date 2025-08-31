41 perce
Nagy sikert aratott a Nyárbúcsúztató Népzenei Fesztivál Ősiben (+ galéria)
Ősi szombaton a népzene dallamaitól volt hangos: hetedik alkalommal rendezték meg a településen a Nyárbúcsúztató Népzenei Fesztivált.
A hagyományőrző eseményt a helyi Vadrózsa Citerazenekar szervezi, amely évek óta elkötelezett a magyar népzene ápolásában, a közösség összekovácsolásában és a fiatalabb generációk megszólításában.
A fellépők között számos hazai és határon túli citerazenekar is volt – többek között Erdélyből, Felvidékről és a Vajdaságból is érkeztek vendégek –, így a fesztivál igazi nemzetközi találkozóvá vált, ahol a különböző tájak dallamai bemutatkozhattak. A program délelőtt 11 órakor kezdődött a Művelődési Házban, és a vendégeket egész nap zenével, közös énekléssel és jó hangulattal várták.
Citeraszóval búcsúzik a nyár
A Vadrózsa Citerazenekar történetében sok szívhez szóló, személyes szál is van. Külön érdekesség, hogy egyik tagja, Báthory László, nemcsak a zenekar lelkes citerása, hanem mindennap a közösség egy másik fontos területén is szolgál: lapunknál kézbesítőként dolgozik, így munkájával is összeköti az embereket. A zene szeretete pedig nála igazi családi hagyomány: öten vannak testvérek, és mindannyian zenélnek. Ez a példa is mutatja, hogy a népzene nem csupán hobbi, hanem életforma, amely generációkon átívelve tart össze családot és közösséget.
VII. Nyárbúcsúztató Népzenei FesztiválFotók: Nagy Lajos/Napló
A fesztiválon a népzenei koncertek mellett a látogatók lángost is kóstolhattak, a gyerekeket pedig kreatív foglalkozások várták. A fellépések után mindenkit közös ebédre hívtak, majd estig tartott a közös zenélés, ahol bárki bekapcsolódhatott az örömzenélésbe.
A Nyárbúcsúztató Népzenei Fesztivál így igazi közösség ünnepe is volt: egy nap, amikor a zene, a barátság és a hagyomány került a középpontba.