A Bakony nem felejti el Cseh Tamást, fia is eljön és fellép az énekes kedvenc helyén (+ videó)

Minden nyáron együtt emlékeznek a bakonyiak Cseh Tamásra. A bakonybéli önkormányzattól kapott információk szerint idén augusztus 9-én, szombaton 16.30 órától a Szent-kútnál.

Cseh Tamásra emlékeznek rajongói és a bakonyiak minden nyáron az énekes kedvenc helyén, Bakonybélben a Szent-kúti kápolnánál

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Már 11 éve, hogy Cseh Tamás halálának évfordulóján Bakonybél önkormányzata emlékműsort rendez díszpolgára tiszteletére. Az énekes szeretett bakonybéli helyszínén, a Szent-kúti kápolna mögötti területen – ahol egykor Szent Gellért remetéskedett – idén is tisztelői, zenésztársai lépnek fel. A műsor változatos, mindenki a maga műfajában szerepel, ahogy Cseh Tamás is sokféle zenei stílusban volt járatos.

A Makám Trió alapítója, Krulik Zoltán Príma és Magyar Örökség Díjas zeneszerző, gitáros, dalszerző, énekesként is bemutatkozik ezúttal. Kézdy Luca hegedűs és Bata István basszusgitáros, a jazz és a világzene terepeit bejáró két kiváló muzsikus társaságában lép fel. A trió 2024 tavaszán alakult. A saját dalok mellett többek közt a Cseh Tamás és Bereményi Géza alkotta szerzőpáros dalai is szerepelnek a repertoárban.

A következő fellépők nem hivatásos muzsikusok, viszont Bakonybélt képviselik a programban. Baky György és Üveges Csaba kedvtelésből állt össze zenélni, főként country-zenét játszanak. Baky György volt az a polgármestere Bakonybélnek, aki Cseh Tamás díszpolgárrá választását kezdeményezte, s avatását nagyszabású köszöntőműsor szervezésével koronázta. A Cseh Tamáshoz fűződő barátsága régi keletű tehát; pár itt játszott dallal emlékezik rá. Üveges Csabától, a Jamboree Country Band egyik alapító tagjától sem idegen Cseh Tamás, de a műsorában az amerikai népzene kap főszerepet.

A program a továbbiakban is személyes kötődést képvisel. A folytatásban Vig Mihály, a Magyar Köztársaság Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett egykori zenésztárs és Cseh Tamás fia, Cseh András közös műsorral szerepelnek. Bakonyi indián énekek is elhangzanak, hiszen Cseh Tamás a bakonyi indián játék révén került kapcsolatba Bakonybéllel. Ez az előadás különleges és egyszeri összeállítás lesz.

Az emlékest záróakkordja az elmaradhatatlan tábortűz, amely mellett immár 11 éve Mülhauser Martina a gitárjával és énekével idézi fel Cseh Tamás szellemét a közönséggel együtt.

Az est rendezője Bakonybél Község Önkormányzata.

A támogatója a Szent Mauríciusz Monostor.

Cseh Tamás dalai mindenkinek másképp küldenek hasonló érzéseket

Ha azt mondtuk, hogy Cseh Tamás, akkor azt felelte: légy ma gyerek! Ez jutott eszébe először a neves zeneszerzőről, énekesről a tavalyi emléknap egyik résztvevőjének. Szerinte a művész szellemiségét megidéző rendezvény jó ürügy arra, hogy csak úgy leüljünk a földre, egy plédre és énekeljünk, zenéljünk.