augusztus 8., péntek

László névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Program különleges helyszínen

47 perce

A Bakony nem felejti el Cseh Tamást, fia is eljön és fellép az énekes kedvenc helyén (+ videó)

Címkék#Bereményi Géza#kápolna#bakony#indián#Cseh Tamás#énekes#dal#műsor#gitáros#program

„Amíg hiányzik, addig köztünk van.” Ezzel a mottóval szervezik meg idén a Bakonyban a Cseh Tamás művészete előtt tisztelgő emlékműsort. Különleges program lesz a fellépők és Cseh Tamás dalai miatt, ráadásul a Bakony szívében egy különleges helyszínen tartják meg a rendezvényt.

Veol.hu

Minden nyáron együtt emlékeznek a bakonyiak Cseh Tamásra. A bakonybéli önkormányzattól kapott információk szerint idén augusztus 9-én, szombaton 16.30 órától a Szent-kútnál.

Cseh Tamásra emlékeznek rajongói és a bakonyiak minden nyáron az énekes kedvenc helyén, Bakonybélben a Szent-kúti kápolnánál.
Cseh Tamásra emlékeznek rajongói és a bakonyiak minden nyáron az énekes kedvenc helyén, Bakonybélben a Szent-kúti kápolnánál
Fotó: Rimányi Zita/Napló

Már 11 éve, hogy Cseh Tamás halálának évfordulóján Bakonybél önkormányzata emlékműsort rendez díszpolgára tiszteletére. Az énekes szeretett bakonybéli helyszínén, a Szent-kúti kápolna mögötti területen – ahol egykor Szent Gellért remetéskedett – idén is tisztelői, zenésztársai lépnek fel. A műsor változatos, mindenki a maga műfajában szerepel, ahogy Cseh Tamás is sokféle zenei stílusban volt járatos.

A Makám Trió alapítója, Krulik Zoltán Príma és Magyar Örökség Díjas zeneszerző, gitáros, dalszerző, énekesként is bemutatkozik ezúttal. Kézdy Luca hegedűs és Bata István basszusgitáros, a jazz és a világzene terepeit bejáró két kiváló muzsikus társaságában lép fel. A trió 2024 tavaszán alakult. A saját dalok mellett többek közt a Cseh Tamás és Bereményi Géza alkotta szerzőpáros dalai is szerepelnek a repertoárban.

A következő fellépők nem hivatásos muzsikusok, viszont Bakonybélt képviselik a programban. Baky György és Üveges Csaba kedvtelésből állt össze zenélni, főként country-zenét játszanak. Baky György volt az a polgármestere Bakonybélnek, aki Cseh Tamás díszpolgárrá választását kezdeményezte, s avatását nagyszabású köszöntőműsor szervezésével koronázta. A Cseh Tamáshoz fűződő barátsága régi keletű tehát; pár itt játszott dallal emlékezik rá. Üveges Csabától, a Jamboree Country Band egyik alapító tagjától sem idegen Cseh Tamás, de a műsorában az amerikai népzene kap főszerepet.

A program a továbbiakban is személyes kötődést képvisel. A folytatásban Vig Mihály, a Magyar Köztársaság Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett egykori zenésztárs és Cseh Tamás fia, Cseh András közös műsorral szerepelnek. Bakonyi indián énekek is elhangzanak, hiszen Cseh Tamás a bakonyi indián játék révén került kapcsolatba Bakonybéllel. Ez az előadás különleges és egyszeri összeállítás lesz.

Az emlékest záróakkordja az elmaradhatatlan tábortűz, amely mellett immár 11 éve Mülhauser Martina a gitárjával és énekével idézi fel Cseh Tamás szellemét a közönséggel együtt.

  • Az est rendezője Bakonybél Község Önkormányzata.
  • A támogatója a Szent Mauríciusz Monostor.

Cseh Tamás dalai mindenkinek másképp küldenek hasonló érzéseket

Ha azt mondtuk, hogy Cseh Tamás, akkor azt felelte: légy ma gyerek! Ez jutott eszébe először a neves zeneszerzőről, énekesről a tavalyi emléknap egyik résztvevőjének. Szerinte a művész szellemiségét megidéző rendezvény jó ürügy arra, hogy csak úgy leüljünk a földre, egy plédre és énekeljünk, zenéljünk.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu