Bakonyi várak szubjektív toplistája – Kihagyhatatlan kalandok, szerelmi legendák (képek, videó)

A bakonyi várak olyan helyeken épültek, ahol a természet ma is ontja bájait bőven, ám emellett a történelem egy-egy szeletéről mesélnek ezek az erődítmények, maradványaik. A cseszneki várral kezdjük és a várpalotai Thury-várral fejezzük be a listát, de ez egy szubjektív sorrend, felsorolás ugyanis mindegyik bakonyi várat érdemes felkeresni, a Balaton felé indulva még több várja a látogatókat.

A cseszneki várkapitány, Amberger Dániel szívesen mond el régi bakonyi történeteket.

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Öt vár, amit a Bakonyban meg kell nézni:

Cseszneki vár, Essegvár Bándon, Bátorkő (Pusztapalota), Szarvaskő Vára Döbröntén, várpalotai Thury-vár.

Cseszneki vár – A várkapitány lebilincselő történetei

A cseszneki várhegy gyomrában a legenda szerint egykor egy óriáskígyó élt, amely felfalta a Csesznek nevű malacot. Róla kaphatta a falu a nevét, emlékére épült a vár. Pedig egy bátor kanász végzett a fenevaddal, ő volt a hős, aki kedvenc malacát megbosszulta. Az biztos, hogy a várból látni a Pannonhalmi Főapátságot, és egy új legenda szerint a szerelmesek szikláján az igaz szerelmeseket örökre összeköti egy csók.

A várkapitány, Amberger Dániel miatt is szeretjük ezt a várat, szavai nyomán megelevenedik a múlt, legendákat, szerelemről, megcsalásról, hős törökverőkről szóló történeteket hallhattuk tőle, szinte mindent tud a bakonyi várról és mindazt szórakoztatóan tudja előadni.

A bándi várnál is őrködhetett Pite és Vacak, a polányi pulipár.

Fotó: Dávid Barbara / Forrás: olvasó

Essegvár romjai Bándon

Az Essegvár romjai Bánd községben találhatóak, első körfalai, a várudvart övező, a védőfalhoz támaszkodó, fából készült lakó- és egyéb épületek a 13. században épülhettek, azokat a 14. században építették át kőépületekre, mindenekelőtt az északi oldalon valaha állt 1332-től már ismert Szent György várkápolnát.

A vár pusztulásának körülményei ismeretlenek, valószínű, hogy a Veszprémet 1552-ben ostromló török sereg egyik portyázó lovascsapata pusztította el. A gazdátlan romokat többé nem építették újjá.

Bátorkő bátraknak és meseközpontú lélekkel rendelkező felnőtteknek – Négy épületrészből állhatott, háromemeletes tornya, felvonóhídja lehetett egykor az erdők rejtekén található várnak.

Fotó: Mészöly János / Forrás: olvasó

Sziklabércen állt egykor Bátorkő

Várpalotáról indul a Várvölgyi-tanösvény, ami Bátorkő (Pusztapalota) váráig vezet. Mesések a maradványai az egykori kis fellegvárnak. Négy épületrészből állhatott, háromemeletes tornya lehetett, amelyből csúcsíves ajtón keresztül vezetett egy híd az átjárótoronyba, majd onnan keskeny lépcsők vezettek tovább. Felvonóhídja is lehetett.