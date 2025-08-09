41 perce
Bakonyi várak szubjektív toplistája – Kihagyhatatlan kalandok, szerelmi legendák (képek, videó)
A történelem és a természet csodás találkozását élhetjük át bakonyi öreg falaknál, amelyek a hegyek fölé magasodva idézik fel múltunkat, miközben a csodás kilátásban gyönyörködhetünk. A várak közül most ötöt raktunk sorba, pár olyan okkal, amiért szeretjük ezeket a helyeket, például a cseszneki várat a mai várkapitánya miatt.
A bakonyi várak olyan helyeken épültek, ahol a természet ma is ontja bájait bőven, ám emellett a történelem egy-egy szeletéről mesélnek ezek az erődítmények, maradványaik. A cseszneki várral kezdjük és a várpalotai Thury-várral fejezzük be a listát, de ez egy szubjektív sorrend, felsorolás ugyanis mindegyik bakonyi várat érdemes felkeresni, a Balaton felé indulva még több várja a látogatókat.
Öt vár, amit a Bakonyban meg kell nézni:
- Cseszneki vár,
- Essegvár Bándon,
- Bátorkő (Pusztapalota),
- Szarvaskő Vára Döbröntén,
- várpalotai Thury-vár.
Cseszneki vár – A várkapitány lebilincselő történetei
A cseszneki várhegy gyomrában a legenda szerint egykor egy óriáskígyó élt, amely felfalta a Csesznek nevű malacot. Róla kaphatta a falu a nevét, emlékére épült a vár. Pedig egy bátor kanász végzett a fenevaddal, ő volt a hős, aki kedvenc malacát megbosszulta. Az biztos, hogy a várból látni a Pannonhalmi Főapátságot, és egy új legenda szerint a szerelmesek szikláján az igaz szerelmeseket örökre összeköti egy csók.
A várkapitány, Amberger Dániel miatt is szeretjük ezt a várat, szavai nyomán megelevenedik a múlt, legendákat, szerelemről, megcsalásról, hős törökverőkről szóló történeteket hallhattuk tőle, szinte mindent tud a bakonyi várról és mindazt szórakoztatóan tudja előadni.
Essegvár romjai Bándon
Az Essegvár romjai Bánd községben találhatóak, első körfalai, a várudvart övező, a védőfalhoz támaszkodó, fából készült lakó- és egyéb épületek a 13. században épülhettek, azokat a 14. században építették át kőépületekre, mindenekelőtt az északi oldalon valaha állt 1332-től már ismert Szent György várkápolnát.
A vár pusztulásának körülményei ismeretlenek, valószínű, hogy a Veszprémet 1552-ben ostromló török sereg egyik portyázó lovascsapata pusztította el. A gazdátlan romokat többé nem építették újjá.
Sziklabércen állt egykor Bátorkő
Várpalotáról indul a Várvölgyi-tanösvény, ami Bátorkő (Pusztapalota) váráig vezet. Mesések a maradványai az egykori kis fellegvárnak. Négy épületrészből állhatott, háromemeletes tornya lehetett, amelyből csúcsíves ajtón keresztül vezetett egy híd az átjárótoronyba, majd onnan keskeny lépcsők vezettek tovább. Felvonóhídja is lehetett.
Most nem könnyű a megközelítése, az erdő rejtekén található.
A döbröntei vár
Itt nyugalom jár a szabadnapok mellé. A vár legkorábbi említése „Zarwaskw castrum”, azaz Szarvaskő vára alakban maradt fenn, a Himfyek címerállatából, a szarvasból eredeztethetően. A Nagy Lajos király oldalán nagy ívű politikai és katonai karriert befutó Himfy Benedek bolgár bán, kora legjelentősebb hadvezére csak keveset tartózkodott a várban, így annak bővítésére csak később, a XVI. században került sor.
Szarvaskő Vára egész évben szabadon látogatható, Sós Andrásné a várkapitány. Belépőjegy nincs.
A várpalotai Thury-vár – Századok történelme, napjaink varázsa
A várpalotai Thury-várban akár virtuális sétát tehetünk, de ha a helyszínen csak körbejárjuk, átsétálunk a bejárati folyosóján akkor is sok információt kaphatunk, történelmi hangulatban lehet részünk. Számos rendezvényt tartanak itt és a város életébe az elhelyezkedése miatt is bekapcsolódik a vár.
Sok történet kapcsolódik hozzá, az egyik a butykosból nyert bátorságról, a palotai vár seregdeákjának kipödört, pelyhedző bajuszkájáról is szól.
