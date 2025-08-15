augusztus 15., péntek

Csopak Napok 2025 – Nyárzáró fesztivál a Balaton partján

Augusztus 16–20. között újra felpezsdül Csopak élete!

Veol.hu

A Fürdő utcai parkolóban és a falu szívében izgalmas koncertek, gyerekprogramok és ünnepi rendezvények várják a látogatókat a Csopak napokon.

Színes programokkal várják az érdeklődőket a Csopak napok.
Színes programokkal várják az érdeklődőket a Csopak napok
Forrás: csopak.hu

Újra itt vannak a Csopak napok!

Az első nap interaktív gyerekműsorral és a Búgócsiga Együttessel indul, majd a következő esték színpadán olyan fellépők váltják egymást, mint a Dirty Slippers, a Dynamite Dudes, az Intermezzo Latin Club vagy a Swing Swing Együttes. A gyerekeknek sem kell unatkozniuk: a Zenebona Társulat, a Bori dalok és a Ribizli Bohóc is gondoskodik a vidámságról.

Az ünnepi zárónapon, augusztus 20-án délelőtt Szent István-napi szentmise, koszorúzás és beszéd várja a résztvevőket, majd este a Balatonfüred Néptánc Egyesület, a Rulett Együttes és a látványos tűzijáték teszi felejthetetlenné az élményt. A szervezők mindenkit szeretettel várnak egy nyárzáró, vidám közösségi ünnepre a Balaton partján.

Forrás: csopak.hu

 

