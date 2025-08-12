augusztus 12., kedd

Klára névnap

Ez lesz a nyár csúcspontja: Desh pénteken felperzseli a Gyárkertet

Címkék#zene#Gyárkert#fesztiválhangulat#DESH#energia

Titzl Vivien

Veszprém, készülj, mert augusztus 15-én olyan este vár rád, amiről még napokig beszélni fogsz! A Gyárkertben pénteken gigantikus partival folytatjuk a nyarat, és a hangulatért nem más felel majd, mint a hazai rap- és trapszcéna egyik legforróbb neve: Desh!

Pénteken gigantikus party a Gyárkertben: JÖN DESH!
Pénteken gigantikus parti lesz a Gyárkertben: jön Desh!
Forrás: Desh/Instagram

A jegyek már most szinte elfogytak, szóval, ha nem akarsz kimaradni a nyár legnagyobb bulijából, azonnal csapj le a maradék belépőkre! Itt nem lesz üresjárat, csak nonstop pörgés, csillogó fények és dübörgő basszus.

A Desh-koncert programja:

  • 18.30 – Kapunyitás: belépéskor már dübörögni fog a hangulat, hiszen a bemelegítésről a fergeteges DJ Elf gondoskodik. Ő garantálja, hogy mire Desh a színpadra lép, mindenki táncra kész legyen.
  • 20.20 – Desh: jönnek a legnagyobb slágerek, amiket együtt üvölt majd a tömeg.

Desh felrobbantja a színpadot Veszprémben

A Gyárkert ezúttal igazi fesztiválhangulatot varázsol a város szívébe: látvány, energia és zene – minden egy helyen, hogy egyetlen estére elfelejtsd a hétköznapokat.

Ha ott akarsz lenni, ne halogasd – a jegyek vészesen fogynak, és amikor Desh zenéjének első ütemei felcsendülnek, már nem lesz visszaút… Csak a zene, a tömeg és egy gigantikus parti!

 

