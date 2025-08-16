augusztus 16., szombat

Koncert

Késéssel indult, de a nyár legnagyobb bulijává vált: Desh a Gyárkertben (videó)

Teltházzal és fergeteges hangulattal zárult a hétvége a Gyárkertben, ahol Desh tartotta egyik legnagyobb szabású koncertjét. A rajongók már a kapunyitás előtt gyülekezni kezdtek, hiszen mindenki tudta: ez a nyár egyik legjobban várt bulija lesz. A hangulatot DJ Elf melegítette be, aki gondoskodott róla, hogy a közönség már a kezdés előtt táncra perdüljön.

Titzl Vivien
A koncerten nemcsak a fiatalabb generáció képviseltette magát: a legfiatalabb rajongótól kezdve a legidősebbekig minden korosztály ott volt, hogy együtt élje át Desh energiáját. Még Youngfly is feltűnt a helyszínen, ami tovább fokozta a hangulatot. Bár a koncert kis késéssel indult, ez sem vette el senki kedvét: a késlekedés után igazán robbanásszerűen indult a show, és hamar a nyár legnagyobb bulijává vált.

Desh a színpadon sorra hozta a slágereket, amelyek már a rádiókból és a streaming szolgáltatásokból is jól ismertek. Felcsendült a „Levél”, a „Mokka”, a „Bandana”, a „Pannónia”, és még sok más, a közönség által áhítattal várt dal. A közönség énekelt, táncolt, és minden pillanatban együtt lélegzett az előadóval. A koncert különlegessége volt, hogy minden dalhoz Desh egyedi energiát és stílust vitt, így a rajongók minden percet maximálisan élvezhettek.

A hangulat a tetőfokára hágott, amikor a közönség minden erejét beleadva énekelte a slágereket. A koncert végére mindenki fáradt, de boldogan hagyta el a Gyárkertet, hiszen egy olyan élménnyel gazdagodtak, amelyet hosszú ideig emlegetni fognak. A szervezők és Desh is kiemelték, mennyire örülnek, hogy ennyire sokan jöttek el, és hogy a közönség minden korosztályt felölelt.

A Gyárkert Desh-koncertje így nemcsak egy zenei esemény volt, hanem igazi közösségi élmény is: mindenki együtt ünnepelte a nyár hangulatát, a barátságot, a zenét és a közös pillanatokat. Az este után egy dolog biztos: Desh rajongói már most várják a következő bulit, és a nyár legnagyobb koncertélménye hosszú időre a fejekben marad.

 

 

