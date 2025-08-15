augusztus 15., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Programajánló

1 órája

Nyárbúcsúztató és Vendégmarasztaló Fesztivál Alsóörsön

Címkék#Kocsis Tibor#fesztivál#programajánló#nemzeti ünnep

Alsóörs idén is fergeteges hangulattal búcsúztatja a nyarat! Öt napon át koncertek, sztárfellépők, utcabulik és ünnepi programok várják a Sirály-parkba érkezőket.

Veol.hu

A fesztivál augusztus 16-án, szombaton veszi kezdetét egy látványos felvonulással a DRuMSTeRS ütős együttessel és majorettekkel, majd a megnyitó után Kocsis Tibor koncertje adja meg az alaphangot.

Fesztivállal, zenével és ünnepséggel vár Alsóörs.
Fesztivállal, zenével és ünnepséggel vár Alsóörs.
Forrás: alsoors.hu

Fesztivál, nyár, megemlékezés

Az este a Relics zenekar utcabulijával folytatódik. Vasárnap a Sakk Matt Company zenekar szórakoztatja a közönséget, sztárvendégként Szulák Andrea lép színpadra. Hétfőn Vastag Tamás és a Landing zenekar gondoskodik a jó hangulatról, kedden pedig Szinetár Dóra varázsolja el a közönséget, amit a Retróleum zenekar bulija követ.

Augusztus 20-án az ünnepi megemlékezés és kenyérszentelés méltó módon tiszteleg nemzeti ünnepünk előtt. Este Bányóczky Nóri, Földes Tamás, Ondrik János és Petőcz András zenés műsora szórakoztatja a vendégeket, majd 22 órakor tűzijáték koronázza meg az eseményt. A fesztivál záróakkordjaként a Partitúra zenekar utcabulija várja a kitartókat.

A programok minden nap 23:30-ig tartanak, a belépés ingyenes. Érdemes időben érkezni, hiszen garantált a jó hangulat, a zene és a nyár utolsó nagy bulija Alsóörsön!

 

Forrás: alsoors.hu

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu