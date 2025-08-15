1 órája
Nyárbúcsúztató és Vendégmarasztaló Fesztivál Alsóörsön
Alsóörs idén is fergeteges hangulattal búcsúztatja a nyarat! Öt napon át koncertek, sztárfellépők, utcabulik és ünnepi programok várják a Sirály-parkba érkezőket.
A fesztivál augusztus 16-án, szombaton veszi kezdetét egy látványos felvonulással a DRuMSTeRS ütős együttessel és majorettekkel, majd a megnyitó után Kocsis Tibor koncertje adja meg az alaphangot.
Fesztivál, nyár, megemlékezés
Az este a Relics zenekar utcabulijával folytatódik. Vasárnap a Sakk Matt Company zenekar szórakoztatja a közönséget, sztárvendégként Szulák Andrea lép színpadra. Hétfőn Vastag Tamás és a Landing zenekar gondoskodik a jó hangulatról, kedden pedig Szinetár Dóra varázsolja el a közönséget, amit a Retróleum zenekar bulija követ.
Augusztus 20-án az ünnepi megemlékezés és kenyérszentelés méltó módon tiszteleg nemzeti ünnepünk előtt. Este Bányóczky Nóri, Földes Tamás, Ondrik János és Petőcz András zenés műsora szórakoztatja a vendégeket, majd 22 órakor tűzijáték koronázza meg az eseményt. A fesztivál záróakkordjaként a Partitúra zenekar utcabulija várja a kitartókat.
A programok minden nap 23:30-ig tartanak, a belépés ingyenes. Érdemes időben érkezni, hiszen garantált a jó hangulat, a zene és a nyár utolsó nagy bulija Alsóörsön!
