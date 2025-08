Harmadik alkalommal rendezik meg Balatoni Filmzene Fesztivált

Balatonalmádiban a háromnapos programsorozat idén is gazdag műfaji kínálattal idézi fel a mozitörténet legvidámabb, legmeghatóbb, legismertebb és legfülbemászóbb dallamait – azokat, amelyekhez sokunknak személyes élmények is kötődnek. Hiszen a filmek nemcsak a vásznon, hanem életünk emlékeiben is fontos szerepet töltenek be.

Augusztus 7. és 9. között rendezik meg a III. Balatoni Filmzene Fesztivált

Fotó: filmzenefesztival.hu

A fesztivál immár harmadik éve egyedülálló környezetben, a XVIII. századi Kerényi Imre Kult Magtár rendezvénytereiben és hangulatos udvarán várja mindazokat, akik zenével szeretnének kikapcsolódni és feltöltődni. Augusztus 7-8-9-én minden nap 17 órától az Erzsébet Ligetben ingyenes fúvós Tér-Filmzenével hangoljuk a közönséget az esti programokra. A fesztivál fővédnöke: Dr. Navracsics Tibor, területfejlesztési miniszter.

III. Balatoni Filmzene Fesztivál

Augusztus 7-én 17 órakor tér-filmzenei koncertet ad az Erzsébet Ligetben a Székesfehérvári Fúvószenekar. 19 órakor a Fool Moon Vocal Recall című acappella koncertjével tér vissza Balatonalmádiba, az ’80-as és ’90-es évek legnagyobb filmslágereivel. 21 órától a Heureka Pop Orchestra & Swing à la Django lép színpadra Kozma Orsival és Baksa Andrással, szimfonikus feldolgozásban megszólaltatva Bryan Adams, Queen, Adele és más világsztárok filmzenéit.

Augusztus 8-án 17 órakor tér-filmzenei koncertet ad az Erzsébet Ligetben a Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekara. 19 órától a Swing-Swing együttes „Swing Time” című műsorában a 20. század klasszikus tánczenéit hallhatjuk, Fred Astaire és Ginger Rogers legendás filmjétől Cole Porter és Irving Berlin dalaiig. 21 órakor a Budapest Jazz Symphonic Orchestra „A profik legendája” című koncertje tiszteleg Alain Delon és Jean Paul Belmondo, valamint ikonikus francia filmjeik felejthetetlen zenéi előtt.

Augusztus 9-én 17 órakor tér-filmzenei koncertet ad az Erzsébet Ligetben a Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvószenekar. 19 órától a Color Quartet zenei utazásra hív a filmzenék világában, Disney-slágerektől A Karib-tenger kalózai főtémájáig. 21 órától a Macskafogó élőzenés vetítése zárja a fesztivált, a Budapest Orchestra Project és a Jazzation előadásában, beszélgetéssel a film alkotóival és közreműködőivel.