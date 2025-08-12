1 órája
A gombócok földjén most ehetünk igazán jót, és kertmozit, nyárbúcsúztatót is ajánlunk (képgaléria)
Lehet édes vagy sós, készülhet nyers vagy főtt krumpliból, megtölthető többféleképp, meghengergethető prézliben, porcukorban, akár mákban. A gombócról van szó, a sváb krumpligombócról, amit máig a hagyományos recept szerint főznek meg a Bakonyban. Tálalják gyümölcsszósszal, vadasmártással, káposztával is. Ugye, hogy ez a gombócok földje?
Gombócföldi kóstolót ajánlunk, és mi már a tavalyi bakonyi gasztronómiai fesztivál képgalériája láttán jóllaktunk. Nem árt felkészülni – például üres hassal – az ideire. A Bakonynánai Gombócfesztiválnak ugyanis augusztus 16-án, szombaton a sportpályán 15 órakor lesz a megnyitója. Majd fellépők követik egymást a színpadon. Programok gyerekeknek is lesznek, számos lehetőség várja őket. A zenés, énekes, szórakoztató műsorok előadói közt lesz Kádárné Hegedűs Veronika és Csizmadia Géza. Fellép Rony is, lesz tombola és dj.
Gombócok és receptek
A programok mellett leginkább azért vonzó ez a fesztivál, mert gombócok serege vár a legyőzésre, arra, hogy a vendégek elfogyasszák azokat. A hagyományos recept a nyerő, a bakonyi svábok öröksége a krumplis gombóc, amit rengetegféleképp tálaltak már régen is.
Minden falunak megvan a környéken a sajátja, amire esküszik e téren. Az olaszfalui, a lókúti gombóc se rosszabb egy picit se a nánainál. Kóstolni kell, ezt nem lehet kihagyni!
Bakonyi programok augusztusban
Még két másik augusztusi bakonyi programot is ajánlunk.
- A Borzavári Nyárbúcsúztató Fesztivált augusztus 16-án, szombaton a Milleniumi Emlékparkban tartják meg, 14.45-kor lesz a megnyitó, utána fellépők szórakoztatják az érdeklődőket, és este fellép Tóth Tünde, Foky is, lesz diszkó.
- A Shrek 1. című filmet nézhetjük meg szabadtéri mozizás keretében augusztus 23-án, szombaton 20 órától Zircen, a Pintér-hegyi parkerdőnél.
Szent István és a Bakony különleges kapcsolata
