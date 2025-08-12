A gombócok földjén most ehetünk igazán jót, és kertmozit, nyárbúcsúztatót is ajánlunk (képgaléria)

Gombócföldi kóstolót ajánlunk, és mi már a tavalyi bakonyi gasztronómiai fesztivál képgalériája láttán jóllaktunk. Nem árt felkészülni – például üres hassal – az ideire. A Bakonynánai Gombócfesztiválnak ugyanis augusztus 16-án, szombaton a sportpályán 15 órakor lesz a megnyitója. Majd fellépők követik egymást a színpadon. Programok gyerekeknek is lesznek, számos lehetőség várja őket. A zenés, énekes, szórakoztató műsorok előadói közt lesz Kádárné Hegedűs Veronika és Csizmadia Géza. Fellép Rony is, lesz tombola és dj.

Rengeteg módon tálalható a sváb krumplis gombóc, ezt minden évben fesztiválokon is bizonyítják a bakonyiak.

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Gombócok és receptek

A programok mellett leginkább azért vonzó ez a fesztivál, mert gombócok serege vár a legyőzésre, arra, hogy a vendégek elfogyasszák azokat. A hagyományos recept a nyerő, a bakonyi svábok öröksége a krumplis gombóc, amit rengetegféleképp tálaltak már régen is.

Minden falunak megvan a környéken a sajátja, amire esküszik e téren. Az olaszfalui, a lókúti gombóc se rosszabb egy picit se a nánainál. Kóstolni kell, ezt nem lehet kihagyni!

Gombócot ezrével készítenek nyáron a Bakonyban.

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Bakonyi programok augusztusban

Még két másik augusztusi bakonyi programot is ajánlunk.