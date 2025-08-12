augusztus 12., kedd

Klára névnap

Bakonyi receptek

1 órája

A gombócok földjén most ehetünk igazán jót, és kertmozit, nyárbúcsúztatót is ajánlunk (képgaléria)

Címkék#fesztivál#krumpligombóc#augusztusi#Receptek#gombócföldi#bakonyi#kertmozi#nyár#gombóc#krumpli

Lehet édes vagy sós, készülhet nyers vagy főtt krumpliból, megtölthető többféleképp, meghengergethető prézliben, porcukorban, akár mákban. A gombócról van szó, a sváb krumpligombócról, amit máig a hagyományos recept szerint főznek meg a Bakonyban. Tálalják gyümölcsszósszal, vadasmártással, káposztával is. Ugye, hogy ez a gombócok földje?

Veol.hu

Gombócföldi kóstolót ajánlunk, és mi már a tavalyi bakonyi gasztronómiai fesztivál képgalériája láttán jóllaktunk. Nem árt felkészülni – például üres hassal – az ideire. A Bakonynánai Gombócfesztiválnak ugyanis augusztus 16-án, szombaton a sportpályán 15 órakor lesz a megnyitója. Majd fellépők követik egymást a színpadon. Programok gyerekeknek is lesznek, számos lehetőség várja őket. A zenés, énekes, szórakoztató műsorok előadói közt lesz Kádárné Hegedűs Veronika és Csizmadia Géza. Fellép Rony is, lesz tombola és dj.

Rengeteg módon tálalható a sváb krumplis gombóc, ezt minden évben fesztiválokon is bizonyítják a bakonyiak.
Fotó: Rimányi Zita/Napló
Fotó: Rimányi Zita/Napló

Gombócok és receptek

A programok mellett leginkább azért vonzó ez a fesztivál, mert gombócok serege vár a legyőzésre, arra, hogy a vendégek elfogyasszák azokat. A hagyományos recept a nyerő, a bakonyi svábok öröksége a krumplis gombóc, amit rengetegféleképp tálaltak már régen is. 

Minden falunak megvan a környéken a sajátja, amire esküszik e téren. Az olaszfalui, a lókúti gombóc se rosszabb egy picit se a nánainál. Kóstolni kell, ezt nem lehet kihagyni!

Gombócot ezrével készítenek nyáron a Bakonyban.
Fotó: Rimányi Zita/Napló

Bakonyi programok augusztusban

Még két másik augusztusi bakonyi programot is ajánlunk.

  • A Borzavári Nyárbúcsúztató Fesztivált augusztus 16-án, szombaton a Milleniumi Emlékparkban tartják meg, 14.45-kor lesz a megnyitó, utána fellépők szórakoztatják az érdeklődőket, és este fellép Tóth Tünde, Foky is, lesz diszkó.
  • A Shrek 1. című filmet nézhetjük meg szabadtéri mozizás keretében augusztus 23-án, szombaton 20 órától Zircen, a Pintér-hegyi parkerdőnél.

A gombócok földjén most ehetünk igazán jót, és kertmozit, nyárbúcsúztatót is ajánlunk

Fotók: Rimányi Zita/Napló

 

