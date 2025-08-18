Ne hagyd ki! Quimby-koncert Veszprém ikonikus szabadtéri helyszínén

A Gyárkert Kultúrpark idén is változatos és hangulatos környezetet kínál, ahol a koncertélmény mellett a balatoni nyár varázsa is átélhető.

A Gyárkert Kultúrpark színpadán kedden fellép a Quimby

Forrás: Gyárkert Kultúrpark/Facebook

A program délután 18:30-kor kezdődik, amikor a kapuk megnyílnak a látogatók előtt, és a közönség élvezheti Dave Logan zenei előadását. A fiatal zenész könnyed, mégis energikus stílusa tökéletes bemelegítés a fő attrakció előtt. 20:20-kor lép színpadra a Quimby, amely már évtizedek óta a magyar alternatív rock egyik legmeghatározóbb zenekara. A banda ikonikus slágerei és friss dalaik garantálják, hogy a közönség felejthetetlen élménnyel gazdagodjon.

A Gyárkert Kultúrpark különleges hangulatát nemcsak a zene, hanem a környezet is meghatározza. A szabadtéri helyszín és a természet közelsége lehetővé teszi, hogy a koncert igazi nyári élménnyé váljon. A látogatók számára fontos információ, hogy a jegyek még kaphatók a www.gyarkert.hu weboldalon, így azok is csatlakozhatnak az eseményhez, akik még nem biztosították helyüket.

A zenekedvelők számára a Gyárkert Kultúrpark nem csupán koncerthelyszín, hanem egyfajta találkozóhely is, ahol a barátokkal és a családdal együtt élvezhetik a balatoni nyár utolsó napjait. Az esemény minden korosztály számára izgalmas programot kínál, és garantáltan felejthetetlen élményt nyújt a Quimby rajongóinak. Az idei nyár egyik legnagyobb zenei élménye tehát Veszprémben, a Gyárkert Kultúrparkban vár mindenkit.