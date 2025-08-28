Megelevenedett a honfoglalás Balatonalmádiban (+ galéria)

A Nemzeti Lovas Színház által bemutatott Honfoglalás című magyar rockopera feltárta a magyar honfoglalással kapcsolatos legújabb történelmi információkat, üzent a mai fiataloknak és a Kárpát-medencében élő összes magyarnak, hogy alaposabban megismerkedhessenek a magyarok valódi történelmével.

A Honfoglalás című darabot Pintér Tibor rendezte

Fotó: Nagy Lajos/Napló

A produkció a legigényesebb zenei és prózai adaptáción keresztül látványos jelenetekkel, minőségi szereposztással mutatta be a hét vezér hazatérését Balatonalmádiban, a Magtár mögötti füves részen. Az előadás 60 szereplője között neves sztárok is felléptek, és több mint 20 lovat alkalmaztak.

Honfoglalás a Nemzeti Lovas Színház előadásában

Pintér Tibor, a Nemzeti Lovas Színház megálmodója és vezetője az előadást megelőzően arról beszélt egyik videójában, hogy Balatonalmádi városa nagyon fontos számára, mert ott nőtt fel, ott tanult meg biciklizni, lovagolni és úszni is. Édesapjával rengeteget kirándultak a Balaton-parti városban.