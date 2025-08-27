augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kritika

51 perce

Szégyen, mi lett a Jurassic World franchise-ból

Címkék#Jurassic World#kritika#film

Nemrég jelent meg a Jurassic World franchise legújabb része, az Újjászületés, amit minden Jurassic Park rajongó megnézett, annak ellenére, hogy már az előző rész is kínosan rossz volt. Ezt a filmet, ha egy szóval kéne jellemezni, azt mondanánk: felejthető.

Szilas Lilla

Nem túl magas elvárásokkal ültem be a filmre, mivel a franchise harmadik filmje annyira döbbenetesen rossz lett, hogy attól kezdve elment minden kedvem a dinoszauruszos filmektől. Ehhez képest egy nézhető Jurassic World történetet kaptam, ami sok jump scare miatt néha még meg is ijesztett, volt, hogy megnevettetett, egyszóval érzelmeket váltott ki belőlem. Azonban e sorok írásakor döbbenek rá, hogy bár csak pár hete láttam a filmet, szinte semmire sem emlékszem belőle. 

A Jurassic World: Újjászületés filmet a neves sztárok sem tudták megmenteni
A Jurassic World: Újjászületés filmet a neves sztárok sem tudták megmenteni
Fotó: Port.hu

Visszaidézve persze tudom mi volt a történet, de ebből látszik, hogy annyira érdektelen volt számomra, hogy elsőre fel sem tudtam idézni egy megkapó részt sem belőle. Ami azért szomorú, mert a Jurassic World első része annyira jó volt, hogy szinte már felért a Jurassic Park filmekkel. Ehhez képest a újabb megjelenés egyre rosszabbul sikerült.

Reméljük ez már az utolsó Jurassic World film volt

Az Újjászületés című film megpróbál valami újat produkálni, azonban így is ugyanazokat az agyonrágott jeleneteket látjuk a vászon vissza, mint az elmúlt 10 évben. A szereplők terén próbál újítani a film, nagy neveket felsorakoztatva, de sajnos a színészek sem csillogtatták meg tudásukat ebben a filmben és valamiért számomra Scarlett Johansson nagyon nem illett bele a történetbe. 

A probléma adott, a dínók már nem érdekelnek senkit, de a gyógyszerészetben nagy áttörést tudnak nyújtani, szóval összeáll a harcos banda és elmennek a titkos szigetre, ahol már fejben össze is szedjük milyen sorrendben fognak meghalni a szereplők. A film legkínosabb jeleneti, mikor nincs éppen akció és a szereplők megpróbálnak egymással beszélgetni.

A sztori izgalmas részei inkább a család sorsának alakulása körül forognak. Nélkülük még annyit sem érne a film. Arra is egyből rájövünk, hogy a pénzéhes gonosz karakter a végén majd mindenkit elárul, de ennek ő issza meg a levét, és azt is, hogy kik fogják túlélni a kiruccanást. 

A dinoszauruszok közül próbálnak olyan fajokat felsorakoztatni, melyeket az eddigi filmekben nem láthattunk és a látványvilág tényleg szép, nem érződik mesterségesnek. Azonban a mutáns dinoszauruszok annál rosszabbak, a végső csatában, ahol előkerül az Alien fejű dínó, majdnem a röhögőgörcs fogott el. Gyenge próbálkozás volt, és szerintem mindenki azt kívánja maradjunk inkább a valóságban is létezett dinoszauruszoknál. 

Félek belegondolni, hogy a Jurassic World: Újjászületés egy újabb trilógia kezdete. Párhuzamot vonnék itt a Star Wars filmekkel, ahol az utolsó trilógia megszégyenítése az előzményeknek. Remélem a rendezők észbe kapnak és a franchise-nak nem lesz folytatása.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu