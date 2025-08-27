Szégyen, mi lett a Jurassic World franchise-ból

Nem túl magas elvárásokkal ültem be a filmre, mivel a franchise harmadik filmje annyira döbbenetesen rossz lett, hogy attól kezdve elment minden kedvem a dinoszauruszos filmektől. Ehhez képest egy nézhető Jurassic World történetet kaptam, ami sok jump scare miatt néha még meg is ijesztett, volt, hogy megnevettetett, egyszóval érzelmeket váltott ki belőlem. Azonban e sorok írásakor döbbenek rá, hogy bár csak pár hete láttam a filmet, szinte semmire sem emlékszem belőle.

A Jurassic World: Újjászületés filmet a neves sztárok sem tudták megmenteni

Visszaidézve persze tudom mi volt a történet, de ebből látszik, hogy annyira érdektelen volt számomra, hogy elsőre fel sem tudtam idézni egy megkapó részt sem belőle. Ami azért szomorú, mert a Jurassic World első része annyira jó volt, hogy szinte már felért a Jurassic Park filmekkel. Ehhez képest a újabb megjelenés egyre rosszabbul sikerült.

Reméljük ez már az utolsó Jurassic World film volt

Az Újjászületés című film megpróbál valami újat produkálni, azonban így is ugyanazokat az agyonrágott jeleneteket látjuk a vászon vissza, mint az elmúlt 10 évben. A szereplők terén próbál újítani a film, nagy neveket felsorakoztatva, de sajnos a színészek sem csillogtatták meg tudásukat ebben a filmben és valamiért számomra Scarlett Johansson nagyon nem illett bele a történetbe.

A probléma adott, a dínók már nem érdekelnek senkit, de a gyógyszerészetben nagy áttörést tudnak nyújtani, szóval összeáll a harcos banda és elmennek a titkos szigetre, ahol már fejben össze is szedjük milyen sorrendben fognak meghalni a szereplők. A film legkínosabb jeleneti, mikor nincs éppen akció és a szereplők megpróbálnak egymással beszélgetni.

A sztori izgalmas részei inkább a család sorsának alakulása körül forognak. Nélkülük még annyit sem érne a film. Arra is egyből rájövünk, hogy a pénzéhes gonosz karakter a végén majd mindenkit elárul, de ennek ő issza meg a levét, és azt is, hogy kik fogják túlélni a kiruccanást.

A dinoszauruszok közül próbálnak olyan fajokat felsorakoztatni, melyeket az eddigi filmekben nem láthattunk és a látványvilág tényleg szép, nem érződik mesterségesnek. Azonban a mutáns dinoszauruszok annál rosszabbak, a végső csatában, ahol előkerül az Alien fejű dínó, majdnem a röhögőgörcs fogott el. Gyenge próbálkozás volt, és szerintem mindenki azt kívánja maradjunk inkább a valóságban is létezett dinoszauruszoknál.