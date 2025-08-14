Kódokat rejtettek el könyvekben bencés szerzetesek, most megfejthetjük a titkos jeleket

Da Vinci-kód? – nem egészen, de a pannonhalmi bencés szerzetesek könyveibe szintén kódolt üzenet került. Az előzmények szerint rovarinvázió miatt átmenetileg bezárt a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár. A fertőzés jeleit egy rutintakarítás közben észlelték. Finom, ismeretlen eredetű por jelent meg a polcokon, amiről kiderült, hogy rovarürülék. A kenyérbogár a kártevő, ami ritka értékeket fenyeget. A klímaváltozás is szerepet játszik a történtekben – erről már korábban írtunk, hiszen a nemzeti szellemi vagyon része a 400 ezer kötetet őrző könyvtár, ami a legrégebbi magyarországi gyűjtemény.

Könyvtármentés kódfejtéssel a pannonhalmi bencéseknél, a szerzetesek rejtették el a titkos jeleket

Forrás: Pannonhalmi Főapátság

Könyvtári baj, könyvmentés, kódfejtés

Miközben folyik a fertőzésmentesítés, a szerzetesek arra is gondoltak, hogy kódokat rejtsenek el és megfejtésükre biztassák látogatóikat.

Küldetés indul – Mentsétek meg a könyveket!

– írta ki felületére a bencés főapátság és így folytatódik a felhívás:

A Pannonhalmi Főapátság híres könyvtárát most apró kenyérbogarak lepték el, és minden kötet veszélybe került – de szerencsére itt vagytok ti, igazi könyvmentők! Várunk benneteket a Tricollis fogadóépületben, ahol egy izgalmas könyvmentő kódfejtő játék vár a család minden tagjára!

Az ismeretszerzést, a tájékoztatást játékosan segítő feladvány keretében megfejthetjük a titkos jelzeteket, sorba rakhatjuk a könyveket, és kideríthetjük a rejtett üzenetet.