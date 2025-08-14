1 órája
Kódokat rejtettek el könyvekben bencés szerzetesek, most megfejthetjük a titkos jeleket
Döbbenetes a pusztítás a bencés apátságban, az invázió miatt hét hónapos zárlatot rendeltek el. A híres, kincseket rejtő könyvtárat érinti a fertőzés, a bűnös a kenyérbogár. Ám a pannonhalmi szerzeteseknek a könyvmentés közben még a kódfejtésre-kódrejtésre is jut idejük, gondoltak erre is.
Da Vinci-kód? – nem egészen, de a pannonhalmi bencés szerzetesek könyveibe szintén kódolt üzenet került. Az előzmények szerint rovarinvázió miatt átmenetileg bezárt a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár. A fertőzés jeleit egy rutintakarítás közben észlelték. Finom, ismeretlen eredetű por jelent meg a polcokon, amiről kiderült, hogy rovarürülék. A kenyérbogár a kártevő, ami ritka értékeket fenyeget. A klímaváltozás is szerepet játszik a történtekben – erről már korábban írtunk, hiszen a nemzeti szellemi vagyon része a 400 ezer kötetet őrző könyvtár, ami a legrégebbi magyarországi gyűjtemény.
Könyvtári baj, könyvmentés, kódfejtés
Miközben folyik a fertőzésmentesítés, a szerzetesek arra is gondoltak, hogy kódokat rejtsenek el és megfejtésükre biztassák látogatóikat.
Küldetés indul – Mentsétek meg a könyveket!
– írta ki felületére a bencés főapátság és így folytatódik a felhívás:
A Pannonhalmi Főapátság híres könyvtárát most apró kenyérbogarak lepték el, és minden kötet veszélybe került – de szerencsére itt vagytok ti, igazi könyvmentők! Várunk benneteket a Tricollis fogadóépületben, ahol egy izgalmas könyvmentő kódfejtő játék vár a család minden tagjára!
Az ismeretszerzést, a tájékoztatást játékosan segítő feladvány keretében megfejthetjük a titkos jelzeteket, sorba rakhatjuk a könyveket, és kideríthetjük a rejtett üzenetet.