A nemzeti énekkar a Bakony egyik legpatinásabb helyén ad koncertet (videó)
A nemzeti énekkar egy ritkán látogatható csodás barokk teremben ad koncertet a Bakonyban, ráadásul a jubileumi ingyenes hangverseny alatt patinás könyvek veszik körül majd a hallgatóságot. Ugyanis a történelmi hangulatú könyvtárban, az MNMKK Országos Széchényi Könyvtár Ciszterci Műemlékkönyvtárában hallhatjuk majd a Nemzeti Filharmonikusok énekkarát.
A zirci apátság épületében, a monostorban szeptember 8-án 18.30-tól a Nemzeti Filharmonikusok énekkara ingyenes jubileumi koncertet ad, amely az MNMKK Országos Széchényi Könyvtár fenntartásában működő zirci ciszterci műemlékkönyvtár barokk termében lesz.
Könyvtári koncert – Különleges helyszín, különleges alkalom
A helyszín: MNMKK Országos Széchényi Könyvtár Ciszterci Műemlékkönyvtár.
A műsor:
- Jesu dulcis memoria (intro Arvo Pärt-tel, gregorián himnusz, Version Solesmes, 1957);
- Tomás Luis de Victoria (1548–1611): Jesu dulcis memoria;
- Loyset Compère (cca. 1445–1518): Officium de Cruce (1–3. vers);
- Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525–1594): Jesu rex admirabilis;
- Loyset Compère (cca. 1445–1518): Officium de Cruce (4–5. vers);
- Ruggiero Giovannelli (1560–1625): Jesu summa benignitas;
- Loyset Compère (cca. 1445–1518): Officium de Cruce (6–7. vers);
- Giovanni Maria Nanino (1543–1607): Jesu spes pænitentibus;
- Loyset Compère (cca. 1445–1518): Officium de Cruce (8–9. vers);
- Heinrich Schütz (1585–1672): O süsser Jesu Christ (SWV 427.);
- Rihards Dubra (1964–): O crux ave spes unica.
A 40 éves Nemzeti Énekkar ajándékkoncerteket ad országszerte a jubileum alkalmából. Ugyanis 2025-ben ünnepli fennállásának kerek évfordulóját. A jubileum alkalmából a Nemzeti Filharmonikusok művészei országszerte ingyenes kamarakoncertekkel ajándékozzák meg a közönséget az őszi hónapokban. Ennek a sorozatnak a része a zirci könyvtári koncert a Bakony fővárosában. Ráadásul a műemlékkönyvtárba nemrégiben egy ereklye is került.
A közreműködők:
- Dóri Eszter Zita, Károly Edit, Klézli Julianna – szoprán;
- Boros Emese, Derzsi Pap Enikő, Király Judit, Puskás Eszter – alt;
- Gavodi Zoltán, Czier Zoltán, Korbász Viktor, Kun Tibor, Pivarcsi Gábor – tenor;
- Cser Ágoston, Dergez Domonkos, Egresi Tamás, Gradsach Zoltán – basszus.
