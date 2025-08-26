A nemzeti énekkar a Bakony egyik legpatinásabb helyén ad koncertet (videó)

A zirci apátság épületében, a monostorban szeptember 8-án 18.30-tól a Nemzeti Filharmonikusok énekkara ingyenes jubileumi koncertet ad, amely az MNMKK Országos Széchényi Könyvtár fenntartásában működő zirci ciszterci műemlékkönyvtár barokk termében lesz.

Könyvtári koncert – A Nemzeti Énekkar idén ünnepli fennállásának 40. évfordulóját. A jubileum alkalmából a Nemzeti Filharmonikusok művészei országszerte ingyenes kamarakoncertekkel ajándékozzák meg a közönséget. A sorozat egyik helyszíne a Ciszterci Műemlékkönyvtár.

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Könyvtári koncert – Különleges helyszín, különleges alkalom

A helyszín: MNMKK Országos Széchényi Könyvtár Ciszterci Műemlékkönyvtár.

A műsor:

Jesu dulcis memoria (intro Arvo Pärt-tel, gregorián himnusz, Version Solesmes, 1957);

Tomás Luis de Victoria (1548–1611): Jesu dulcis memoria;

Loyset Compère (cca. 1445–1518): Officium de Cruce (1–3. vers);

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525–1594): Jesu rex admirabilis;

Loyset Compère (cca. 1445–1518): Officium de Cruce (4–5. vers);

Ruggiero Giovannelli (1560–1625): Jesu summa benignitas;

Loyset Compère (cca. 1445–1518): Officium de Cruce (6–7. vers);

Giovanni Maria Nanino (1543–1607): Jesu spes pænitentibus;

Loyset Compère (cca. 1445–1518): Officium de Cruce (8–9. vers);

Heinrich Schütz (1585–1672): O süsser Jesu Christ (SWV 427.);

Rihards Dubra (1964–): O crux ave spes unica.

A zirci apátság épülete, a monostor szeptemberben különleges koncertnek ad helyet.

Fotó: Rimányi Zita/Napló

A 40 éves Nemzeti Énekkar ajándékkoncerteket ad országszerte a jubileum alkalmából. Ugyanis 2025-ben ünnepli fennállásának kerek évfordulóját. A jubileum alkalmából a Nemzeti Filharmonikusok művészei országszerte ingyenes kamarakoncertekkel ajándékozzák meg a közönséget az őszi hónapokban. Ennek a sorozatnak a része a zirci könyvtári koncert a Bakony fővárosában. Ráadásul a műemlékkönyvtárba nemrégiben egy ereklye is került.

A közreműködők: