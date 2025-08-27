Spontán Krúbi, legendás Kispál – augusztus végi koncertdömping Veszprémben

Aki esetleg lemaradna a veszprémi buliról, annak van még egy rossz hírünk: Krúbi szeptember 5-én a Budapest Parkban is fellép – ott viszont már hetek óta SOLD OUT a koncert. Ez ráadásul az utolsó nagy esemény lesz egy darabig, ugyanis az előadó hosszabb szünetre vonul, miután nemrég bejelentette: apuka lesz. A rajongók persze találgatják, hogy a baba már megszületett-e, de egy biztos: most minden eddiginél különlegesebb pillanatokat élhetnek át vele a koncerteken.

És hogy ne álljon meg itt a veszprémi hétvége: másnap, augusztus 30-án a Gyárkert színpadán a legendás Kispál és a Borz ad koncertet. Így két egymást követő estén a magyar könnyűzenei élet két teljesen eltérő, de egyaránt ikonikus szereplője hozza lázba a közönséget.

Egy biztos: augusztus utolsó hétvégéjén a Gyárkertben a zene minden formájában életre kel. Krúbi spontán turnéja és a Kispál visszatérő koncertje egyszerre kínál lendületet, energiát és nosztalgiát – olyan kombinációt, amit kár lenne kihagyni.