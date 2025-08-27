augusztus 27., szerda

Nyárzáró bulik a Gyárkertben

1 órája

Spontán Krúbi, legendás Kispál – augusztus végi koncertdömping Veszprémben

Van az úgy, hogy az ember ránéz a naptárra, és csak ennyit mond: „na, menjünk már valahova fellépni”. Krúbi most pont így „spontán” döntött: összerántott egy turnét, és hopp, Veszprém is felkerült az útvonalra.

Titzl Vivien

Persze a valóságban mindez nem megy olyan egyszerűen – hónapokig tartó egyeztetések, szerződések, látványtervek, hang- és fénytechnikai előkészületek, meg persze a próbák előzik meg, hogy végül a színpadon minden úgy szóljon, ahogy kell. A végeredmény viszont mindennél fontosabb: augusztus 29-én Krúbi a Gyárkertben ad koncertet, és garantáltan felforrósítja a veszprémi éjszakát.

Krúbi és a Kispál és a Borz zárja le az augusztust Veszprémben
Krúbi és a Kispál és a Borz zárja le az augusztust Veszprémben
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló / Forrás: Gyárkert Kultúrpark/facebook

A program 18:30-kor indul, amikor is kaput nyit a Gyárkert, majd a hangulat megalapozásáról DJ Elf gondoskodik warm-up szettjével. 20:00 órakor pedig színpadra lép az este főszereplője, aki az utóbbi évek egyik legmegosztóbb, de kétségkívül legsikeresebb magyar előadója. Krúbi koncertjein sosem lehet tudni, mire számítson a közönség: fülbemászó rap, társadalomkritikus szövegek, improvizáció és persze az a fajta színpadi energia, ami mindenkit magával ragad.

Krúbi és a Kispál és a Borz zárja le az augusztust Veszprémben

Aki esetleg lemaradna a veszprémi buliról, annak van még egy rossz hírünk: Krúbi szeptember 5-én a Budapest Parkban is fellép – ott viszont már hetek óta SOLD OUT a koncert. Ez ráadásul az utolsó nagy esemény lesz egy darabig, ugyanis az előadó hosszabb szünetre vonul, miután nemrég bejelentette: apuka lesz. A rajongók persze találgatják, hogy a baba már megszületett-e, de egy biztos: most minden eddiginél különlegesebb pillanatokat élhetnek át vele a koncerteken.

És hogy ne álljon meg itt a veszprémi hétvége: másnap, augusztus 30-án a Gyárkert színpadán a legendás Kispál és a Borz ad koncertet. Így két egymást követő estén a magyar könnyűzenei élet két teljesen eltérő, de egyaránt ikonikus szereplője hozza lázba a közönséget.

Egy biztos: augusztus utolsó hétvégéjén a Gyárkertben a zene minden formájában életre kel. Krúbi spontán turnéja és a Kispál visszatérő koncertje egyszerre kínál lendületet, energiát és nosztalgiát – olyan kombinációt, amit kár lenne kihagyni.

 

