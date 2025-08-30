augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Teszteld a tudásod!

16 perce

Kvíz – Felismered a legendás énekeseket fiatalkori fotóik, híres számaik alapján?

Címkék#csillag#Katona Klári#Retró Kvíz#Karda Beáta#vikidál gyula#kvíz#retró#fortepan#énekes#dal

Régi, retró hangulatú fotókat gyűjtöttünk össze. Az a közös bennük, hogy mindegyiken látható legendás énekes, a kérdés pedig az, felismeri-e őket a fiatalkori kinézetük, híres számaik, dalaik alapján. Tegye próbára tudását kvízünkben!

Rimányi Zita

Remek énekesekkel, együttesekkel, híres dalokkal, magyar szerzeményekkel büszkélkedhetünk, a régi előadók emlékét sem felejtjük, számaikat ma is dúdoljuk. Most közülük 7 csillagunkról régi fotókat gyűjtöttünk össze, hasonlóképp, mint korábbi kvízeinkben itt és itt. Felismeri az énekeseket így is, fiatalkori kinézetük alapján? Azzal segítünk, hogy megadjuk kvízünkben egyik híres számukat, legendás dalok címeit.

Felismered mind a 7 legendás énekest kvízünkben? Ezen a képen is sokak kedvence látható.
Felismered mind a 7 legendás énekest kvízünkben? Ezen a képen is sokak kedvence látható.
Forrás: Fortepan

Kvíz – Énekesek régi fotókon

Töltsék ki kvízünket! A kérdés minden esetben az, ki van a retrófotón. Korábbi retrókvízeink itt és itt elérhetőek.

A Fortepan-fotók forrásai, adományozói: Urbán Tamás, Gyulay Gaál Krisztián, Erdei Katalin, Kanyó Béla, Bojár Sándor. 

1.
1. Ki van a képen? Híres száma: Bolond mesék.
2.
2. Ki van a képen? Híres száma: Koppány dala.
3.
3. Ki van a képen? Híres száma: Savanyú a csokoládé.
4.
4. Ki van a képen? Híres száma: Léna.
5.
5. Ki van a képen? Híres száma: Citromízű banán.
6.
6. Ki van a képen? Híres száma: Táncolj még!
7.
7. Ki van a képen? Híres száma: Kör.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu