Kvíz – Felismered a legendás énekeseket fiatalkori fotóik, híres számaik alapján?

Remek énekesekkel, együttesekkel, híres dalokkal, magyar szerzeményekkel büszkélkedhetünk, a régi előadók emlékét sem felejtjük, számaikat ma is dúdoljuk. Most közülük 7 csillagunkról régi fotókat gyűjtöttünk össze, hasonlóképp, mint korábbi kvízeinkben itt és itt. Felismeri az énekeseket így is, fiatalkori kinézetük alapján? Azzal segítünk, hogy megadjuk kvízünkben egyik híres számukat, legendás dalok címeit.

Felismered mind a 7 legendás énekest kvízünkben? Ezen a képen is sokak kedvence látható.

Forrás: Fortepan

Kvíz – Énekesek régi fotókon

Töltsék ki kvízünket! A kérdés minden esetben az, ki van a retrófotón. Korábbi retrókvízeink itt és itt elérhetőek.

A Fortepan-fotók forrásai, adományozói: Urbán Tamás, Gyulay Gaál Krisztián, Erdei Katalin, Kanyó Béla, Bojár Sándor.