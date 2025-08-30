16 perce
Kvíz – Felismered a legendás énekeseket fiatalkori fotóik, híres számaik alapján?
Régi, retró hangulatú fotókat gyűjtöttünk össze. Az a közös bennük, hogy mindegyiken látható legendás énekes, a kérdés pedig az, felismeri-e őket a fiatalkori kinézetük, híres számaik, dalaik alapján. Tegye próbára tudását kvízünkben!
Remek énekesekkel, együttesekkel, híres dalokkal, magyar szerzeményekkel büszkélkedhetünk, a régi előadók emlékét sem felejtjük, számaikat ma is dúdoljuk. Most közülük 7 csillagunkról régi fotókat gyűjtöttünk össze, hasonlóképp, mint korábbi kvízeinkben itt és itt. Felismeri az énekeseket így is, fiatalkori kinézetük alapján? Azzal segítünk, hogy megadjuk kvízünkben egyik híres számukat, legendás dalok címeit.
Kvíz – Énekesek régi fotókon
Töltsék ki kvízünket! A kérdés minden esetben az, ki van a retrófotón. Korábbi retrókvízeink itt és itt elérhetőek.
A Fortepan-fotók forrásai, adományozói: Urbán Tamás, Gyulay Gaál Krisztián, Erdei Katalin, Kanyó Béla, Bojár Sándor.
Kvíz – Felismered a 7 legendás színészt a nyaralós hangulatú fotókon?
Kvíz – Felismered a színészlegendákat fiatalkori fotóik, híres szerepeik alapján?Felismered mind a 11 legendás színészt a retrófotókon?