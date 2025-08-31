Kvíz – Felismered mind a 11 legendás énekest a fiatalkori fotója alapján?

Remek énekesekkel, együttesekkel, híres dalokkal, magyar szerzeményekkel büszkélkedhetünk, a régi előadók emlékét sem felejtjük, számaikat ma is dúdoljuk. Most közülük 11 csillagunkról régi fotókat gyűjtöttünk össze, hasonlóképp, mint korábbi kvízeinkben itt és itt. Felismeri az énekeseket így is, fiatalkori kinézetük alapján? A legendás dalokat, amelyek hozzájuk kötődnek, biztosan ismeri. Mert ugye folytatja a szöveget, ha azt mondjuk, hogy Isten veled édes Piroskám!, s Nem csak a húszéveseké a világ, meg Egy szál harangvirág...?

Felismered mind a 11 legendás énekest kvízünkben? Ezen a képén két kedvencünk is látható.

Forrás: Fortepan, Hunyadi József

Kvíz – Énekesek régi fotókon

Töltsék ki kvízünket! A kérdés minden esetben az, ki van a retrófotón.

A Fortepan fotók forrásai, adományozói: Bauer Sándor, Hunyady József, Szalay Zoltán, Bojár Sándor, Főfotó.