Kvíz – Felismered a televíziózás hőskorának bemondóit fiatalkori fotóik, műsoraik alapján?

A bemondók a televíziózás hőskorában velünk voltak jóban-rosszban. Higgadtságuk, kedves személyiségük, felkészültségük segített a világ dolgait megérteni, feldolgozni. S miközben közvetítették számunkra a híreket, az egykor a szoba díszének számító doboz, a tévé révén szinte családtagjaink lettek. Hangjuk akkor is része életünknek, ha már nem láthatjuk őket a képernyőn. Most közülük 7 csillagunkról régi fotókat gyűjtöttünk össze, hasonlókép, mint a színészlegendákról és a híres színésznőkről korábbi kvízeinkben. Felismeri a tévébemondókat is fiatalkori kinézetük alapján? Azzal segítünk, hogy megadjuk kvízünkben egyik híres műsorukat, amit vezettek.

Felismered mind a 7 legendás tévébemondót kvízünkben? Ezen a képén is sokak kedvencei láthatók.

Forrás: Fortepan, Gábor Viktor

Kvíz – Bemondók régi fotókon

Töltsék ki kvízünket! A kérdés minden esetben az, ki van a retrófotón.