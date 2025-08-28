augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

Kvíz – Felismered a televíziózás hőskorának bemondóit fiatalkori fotóik, műsoraik alapján?

Régi, retró hangulatú fotókat gyűjtöttünk össze. Az a közös bennük, hogy mindegyiken látható legendás tévébemondó, a kérdés pedig az, felismeri-e őket a fiatalkori kinézetük, híres műsoraik alapján. Tegye próbára tudását kvízünkben!

Rimányi Zita

A bemondók a televíziózás hőskorában velünk voltak jóban-rosszban. Higgadtságuk, kedves személyiségük, felkészültségük segített a világ dolgait megérteni, feldolgozni. S miközben közvetítették számunkra a híreket, az egykor a szoba díszének számító doboz, a tévé révén szinte családtagjaink lettek. Hangjuk akkor is része életünknek, ha már nem láthatjuk őket a képernyőn. Most közülük 7 csillagunkról régi fotókat gyűjtöttünk össze, hasonlókép, mint a színészlegendákról és a híres színésznőkről korábbi kvízeinkben. Felismeri a tévébemondókat is fiatalkori kinézetük alapján? Azzal segítünk, hogy megadjuk kvízünkben egyik híres műsorukat, amit vezettek.

Felismered mind a 7 legendás tévébemondót kvízünkben? Ezen a képén is sokak kedvencei láthatók.
Felismered mind a 7 legendás tévébemondót kvízünkben? Ezen a képén is sokak kedvencei láthatók. 
Forrás: Fortepan, Gábor Viktor

Kvíz – Bemondók régi fotókon

Töltsék ki kvízünket! A kérdés minden esetben az, ki van a retrófotón.

1.
1. Ki látható a képen? Híres műsora: Tessék választani!
2.
2. Ki látható a képen? Híres műsora: TV Híradó.
3.
3. Ki látható a képen? Híres műsora: Önök kérték.
4.
4. Ki látható a képen? Híres műsora: Életet az éveknek.
5.
5. Ki látható a képen? Híres műsora: vasárnapi matiné.
6.
6. Ki látható a képen? Híres műsora: Iskolatévé.
7.
7. Ki látható a képen? Híres műsora: Delta.

A Fortepan fotók forrásai, adományozói: Rádió és Televízió Újság, Urbán Tamás, Szalay Zoltán, Szalay Béla, Léczfalvy, Gábor Viktor. 

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
