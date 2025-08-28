1 órája
Kvíz – Felismered a televíziózás hőskorának bemondóit fiatalkori fotóik, műsoraik alapján?
Régi, retró hangulatú fotókat gyűjtöttünk össze. Az a közös bennük, hogy mindegyiken látható legendás tévébemondó, a kérdés pedig az, felismeri-e őket a fiatalkori kinézetük, híres műsoraik alapján. Tegye próbára tudását kvízünkben!
A bemondók a televíziózás hőskorában velünk voltak jóban-rosszban. Higgadtságuk, kedves személyiségük, felkészültségük segített a világ dolgait megérteni, feldolgozni. S miközben közvetítették számunkra a híreket, az egykor a szoba díszének számító doboz, a tévé révén szinte családtagjaink lettek. Hangjuk akkor is része életünknek, ha már nem láthatjuk őket a képernyőn. Most közülük 7 csillagunkról régi fotókat gyűjtöttünk össze, hasonlókép, mint a színészlegendákról és a híres színésznőkről korábbi kvízeinkben. Felismeri a tévébemondókat is fiatalkori kinézetük alapján? Azzal segítünk, hogy megadjuk kvízünkben egyik híres műsorukat, amit vezettek.
Kvíz – Bemondók régi fotókon
Töltsék ki kvízünket! A kérdés minden esetben az, ki van a retrófotón.
A Fortepan fotók forrásai, adományozói: Rádió és Televízió Újság, Urbán Tamás, Szalay Zoltán, Szalay Béla, Léczfalvy, Gábor Viktor.
Kvíz – Felismered a 7 legendás színészt a nyaralós hangulatú fotókon?
Kvíz – Felismered a színészlegendákat fiatalkori fotóik, híres szerepeik alapján?Felismered mind a 11 legendás színészt a retrófotókon?