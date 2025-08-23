1 órája
Kvíz – Felismered a színészlegendákat fiatalkori fotóik, híres szerepeik alapján?
Régi, retró hangulatú fotókat gyűjtöttünk össze. Az a közös bennük, hogy mindegyiken látható legendás színész, a kérdés pedig az, felismeri-e őket a fiatalkori kinézetük alapján. Tegye próbára tudását kvízünkben!
Igazi színészkirályokkal és persze színészkirálynőkkel büszkélkedhetünk, emléküket, filmjeiket, legendás alakításaikat nem felejtjük. Most közülük 11 csillagunkról régi fotókat gyűjtöttünk össze, hasonlóképp, mint korábbi kvízünkben. Felismeri őket így is, fiatalkori kinézetük alapján? Azzal segítünk, hogy megadjuk kvízünkben egyik híres szerepüket.
Kvíz – Színészek régi fotókon
Töltsék ki kvízünket! A kérdés minden esetben az, ki van a retrófotón.
A Fortepan fotók forrásai, adományozói: Urbán Tamás, Hunyadi József, Főfotó, Bagi Krisztina, Glósz András, Horváth Péter.
