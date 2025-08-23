augusztus 23., szombat

Bence névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Teszteld a tudásod!

26 perce

Kvíz – Felismered a színészlegendákat fiatalkori fotóik, híres szerepeik alapján?

Címkék#Retro#játék#Kern András#teszt#kvíz#színész#szerep#színészlegenda

Régi, retró hangulatú fotókat gyűjtöttünk össze. Az a közös bennük, hogy mindegyiken látható legendás színész, a kérdés pedig az, felismeri-e őket a fiatalkori kinézetük alapján. Tegye próbára tudását kvízünkben!

Rimányi Zita

Igazi színészkirályokkal és persze színészkirálynőkkel büszkélkedhetünk, emléküket, filmjeiket, legendás alakításaikat nem felejtjük. Most közülük 11 csillagunkról régi fotókat gyűjtöttünk össze, hasonlóképp, mint korábbi kvízünkben. Felismeri őket így is, fiatalkori kinézetük alapján? Azzal segítünk, hogy megadjuk kvízünkben egyik híres szerepüket.

Felismered mind a 11 legendás színészt a retrófotókon? Kvízjátékunknak ezen a képén sokak kedvence látható.
Felismered mind a 11 legendás színészt a retrófotókon? Kvízjátékunknak ezen a képén sokak kedvence látható.
Forrás: Fortepan, Urbán Tamás

Kvíz – Színészek régi fotókon

Töltsék ki kvízünket! A kérdés minden esetben az, ki van a retrófotón.

1.
Ki van a képen? Híres szerepe: Egy csók és más semmi, Nadányiné.
2.
Ki van a képen? Híres szerepe: Abigél, Zsuzsánna testvér.
3.
Ki van a képen? Híres szerepe: Egy óra múlva itt vagyok, Láng Vince.
4.
Ki van a képen? Híres szerepe: A Pogány Madonna, Kardos doktor.
5.
Ki van a képen? Híres szerepe: Hattyúdal, Tamburás.
6.
Ki van a képen? Híres szerepe: Régi idők focija, mosodás.
7.
Ki van a képen? Híres szerepe: Egri csillagok, Vica.
8.
Ki van a képen? Híres szerepe: Égigérő fű, Piroska.
9.
Ki van a képen? Híres szerepe: A csárdáskirálynő, Bóni.
10.
Ki van a képen? Híres szerepe: Álmodozások kora, Jancsi.
11.
Ki van a képen? Híres szerepe: Mephisto, Nicolette von Niebuhr.

A Fortepan fotók forrásai, adományozói: Urbán Tamás, Hunyadi József, Főfotó, Bagi Krisztina, Glósz András, Horváth Péter.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu