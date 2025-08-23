Kvíz – Felismered a színészlegendákat fiatalkori fotóik, híres szerepeik alapján?

Igazi színészkirályokkal és persze színészkirálynőkkel büszkélkedhetünk, emléküket, filmjeiket, legendás alakításaikat nem felejtjük. Most közülük 11 csillagunkról régi fotókat gyűjtöttünk össze, hasonlóképp, mint korábbi kvízünkben. Felismeri őket így is, fiatalkori kinézetük alapján? Azzal segítünk, hogy megadjuk kvízünkben egyik híres szerepüket.

Felismered mind a 11 legendás színészt a retrófotókon? Kvízjátékunknak ezen a képén sokak kedvence látható.

Forrás: Fortepan, Urbán Tamás

Kvíz – Színészek régi fotókon

Töltsék ki kvízünket! A kérdés minden esetben az, ki van a retrófotón.