augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

Egy esküvő hozza össze újra a barátokat

1 órája

Már forgatják a Balatonon a Hogyan tudnék élni nélküled? második részét

Címkék#generáció#zene#Hogyan tudnék élni nélküled#film#barátság#szerelem#Demjén Ferenc

Úgy tűnik, a történet még korántsem ért véget! A Hogyan tudnék élni nélküled? című zenés romantikus vígjáték tavalyi premierje óta az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb magyar filmsikerévé vált: több mint 900 ezer néző váltott rá jegyet, ezzel olyan közönségszámot produkálva, amire évtizedek óta nem volt példa a hazai mozikban.

Titzl Vivien
Már forgatják a Balatonon a Hogyan tudnék élni nélküled? második részét

Forrás: hogyan tudnék élni nélküled?/Facebook

A nyári kertmozis vetítések továbbra is teltházzal mennek, és hamarosan színházi adaptációban is életre kel a történet. A ’90-es évek hangulatát megidéző Hogyan tudnék élni nélküled? című zenés romantikus vígjáték nemcsak a nosztalgikus díszletek és a jól ismert Demjén Ferenc-dalok miatt vált közönségkedvenccé: a film egyaránt megszólította a fiatalabb és az idősebb generációkat, miközben könnyed humorral és szívhez szóló pillanatokkal mesélt barátságról és szerelemről. A forgatás egyik legemlékezetesebb epizódja május közepén zajlott: Révfülöpön a vasútállomást ideiglenesen Balatonföldvárrá alakították, ahol a szereplők vonatra szállnak, és közösen eléneklik a legendás Szerelemvonat című Demjén-slágert.

A Balaton-parton forog a Hogyan tudnék élni nélküled? második része
A Balaton-parton forog a Hogyan tudnék élni nélküled? második része
Forrás: hogyan tudnék élni nélküled?/Facebook

Bár az első rész továbbra is kizárólag a mozikban látható, és online premierdátumot egyelőre nem közöltek, a közönség lelkesedése töretlen. A siker folytatásért kiáltott – és most már biztos: jön a második rész! A Nemzeti Filmintézet hivatalosan is bejelentette, hogy elkezdődött a Hogyan tudnék élni nélküled? folytatásának forgatása, méghozzá ott, ahol a legautentikusabb: a Balaton partján. Az NFI támogatásával, az IKO gyártásában készülő film az InterCom forgalmazásában 2026-ban kerül a mozikba.

A folytatás cselekménye ismét a hat barátról szól, akiket az első részben már megismerhettünk. A közönség újra találkozhat Ember Márkkal (Gergő), Marics Petivel (Gábor), Kirády Marcellel (Csabi), Törőcsik Franciskával (Eszter), Márkus Lucával (Kata) és Kovács Harmattal (Betti). A stábhoz több ismert színművész is csatlakozott: Trill Beatrix, Brasch Bence, Liptai Claudia, Seres Zoltán, Györgyi Anna és Rohonyi Barnabás szintén fontos szerepet kapnak.

A közlemény szerint a történet középpontjában most egy esküvő áll, amely újra összehozza a régi barátokat a Balaton-parton. Ám ahogy az lenni szokott, a nagy napot számtalan bonyodalom, félreértés és érzelmi hullámvasút kíséri majd. A készítők ígérete szerint a nézők a romantika, a humor és a drámai fordulatok mellett ezúttal is rengeteg zenét kapnak.

 Hogyan tudnék élni nélküled: elkezdődött a második rész forgatása

A második részben olyan további klasszikusok csendülnek fel, mint a Mindig ugyanúgy, a Jöjj vissza, vándor, az Iskolatáska, a Várj, míg felkel majd a nap, az Ugye mi jó barátok vagyunk? vagy éppen a Legyen ünnep. A zenéről ezúttal is Demjén Ferenc csapata gondoskodik: Menyhárt János zenei producer, Subecz Tamás zenei rendező és Rózsa István menedzser.

A film alkotói gárdája sem változott sokat: a rendező Dyga Zsombor, az operatőr Marosi Gábor, a koreográfus Túri Lajos Péter, a díszletekért Valcz Gábor, a jelmezekért pedig Kemenesi Tünde felel. A forgatókönyvet ismét Goda Krisztina és Kormos Anett jegyzik, a kreatív producer Goda Krisztina, a producer pedig Kirády Attila.

A rajongók lelkesedése töretlen, és minden jel arra mutat, hogy a második rész legalább akkora érdeklődést vált majd ki, mint az első. A nagy kérdés persze az: vajon megugorja-e a folytatás az előd sikerét, és újabb fejezetet nyit a magyar filmsikerek történetében? Egy biztos: szerelmek, csalódások, nevetés, könnyek és sok-sok Demjén-dal vár a nézőkre, amikor 2026-ban a mozikba kerül a film.

Demjén Ferenc a veszprémi koncertje közben egy különleges bejelentést is tett: a Hogyan tudnék élni nélküled? című film folytatása várhatóan 2026 januárjában vagy februárjában kerül a mozikba.

 

 

