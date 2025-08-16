Már forgatják a Balatonon a Hogyan tudnék élni nélküled? második részét

Hogyan tudnék élni nélküled: elkezdődött a második rész forgatása

A második részben olyan további klasszikusok csendülnek fel, mint a Mindig ugyanúgy, a Jöjj vissza, vándor, az Iskolatáska, a Várj, míg felkel majd a nap, az Ugye mi jó barátok vagyunk? vagy éppen a Legyen ünnep. A zenéről ezúttal is Demjén Ferenc csapata gondoskodik: Menyhárt János zenei producer, Subecz Tamás zenei rendező és Rózsa István menedzser.

A film alkotói gárdája sem változott sokat: a rendező Dyga Zsombor, az operatőr Marosi Gábor, a koreográfus Túri Lajos Péter, a díszletekért Valcz Gábor, a jelmezekért pedig Kemenesi Tünde felel. A forgatókönyvet ismét Goda Krisztina és Kormos Anett jegyzik, a kreatív producer Goda Krisztina, a producer pedig Kirády Attila.

A rajongók lelkesedése töretlen, és minden jel arra mutat, hogy a második rész legalább akkora érdeklődést vált majd ki, mint az első. A nagy kérdés persze az: vajon megugorja-e a folytatás az előd sikerét, és újabb fejezetet nyit a magyar filmsikerek történetében? Egy biztos: szerelmek, csalódások, nevetés, könnyek és sok-sok Demjén-dal vár a nézőkre, amikor 2026-ban a mozikba kerül a film.

Demjén Ferenc a veszprémi koncertje közben egy különleges bejelentést is tett: a Hogyan tudnék élni nélküled? című film folytatása várhatóan 2026 januárjában vagy februárjában kerül a mozikba.