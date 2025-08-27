augusztus 27., szerda

Így lehetsz stílusos és figyelmes

Esküvői ajándéktippek: mutatjuk, mennyi pénzt illik költeni (+ videó)

Az esküvői ajándék mindig kényes téma, és nem ritkán a vendégek fejében is megfogalmazódik a kérdés: mennyi az annyi? Polgár Tünde praktikus tanácsokat ad, hogy a nászajándék valóban örömet szerezzen, és ne okozzon feszültséget.

Veol.hu
Forrás: Gourmet Gift Baskets

Ma már a nászajándék nem azt jelenti, mint régen. Sok fiatal pár már hosszabb ideje együtt él, így nincs szükségük a 42. teás- és kávéskészletre, csipkés ágytakaróra vagy mintás terítőre. A modern párok gyakran alkalmazzák azt a módszert, hogy ajándéklistát készítenek, és a vendégek arról választhatnak, aminek az ifjú pár valóban örülne. A lényeg, hogy ne erőltessük rájuk, amit mi magunk szeretnénk adni, hanem tartsuk tiszteletben kéréseiket.

Forrás: Sergey Green

Polgár Tünde szerint a minimum, amit az ajándékra költeni illik, az nagyjából megegyezik azzal, amennyibe a vendégek szórakoztatása, étkezése és italfogyasztása kerül. Az elmúlt évek tapasztalatai szerint ez 30 000 és 70 000 forint közötti összegre tehető, de ez nagyban függ a helyszíntől, a programoktól, a fellépőktől vagy a DJ-től.

Egyre gyakoribb, hogy az ifjú pár konkrét célra kéri a hozzájárulást: álomotthonuk berendezésére, utazásra vagy közös élményekre. Ebben az esetben a legjobb, ha egy szép, csinos borítékba tesszük a megfelelő összeget, alkalmazkodva a fent említett kerethez. Rokonoknál, ha megengedhetjük, érdemes egy kicsit vastagabb borítékot adni, de ha anyagi keretünk szűkebb, nem kell kétségbe esni.

Az apró részletek is számítanak: legyen a boríték esztétikus, tegyünk mellé egy kis kártyát, amelyen szerepel, hogy tőlünk származik az ajándék. Írjunk néhány kedves, személyre szóló sort is, amivel jókívánságainkat fejezzük ki az ifjú pár felé. Egy ilyen gesztus többet érhet minden drága tárgynál, hiszen az esküvői ajándék lényege a figyelmesség, a szeretet és a személyesség.

Polgár Tünde tanácsa összefoglalva: az ajándék értékét mindig a saját lehetőségeinkhez mérjük, kövessük az ifjú pár kívánságait, és ne feledjük, hogy a legfontosabb az, hogy a szeretetünket és jókívánságainkat fejezzük ki – legyen szó tárgyról vagy pénzbeli hozzájárulásról. Egy gondosan megválasztott ajándék, egy kedves üzenet és egy szép boríték mindig örömet szerez, és hozzájárul ahhoz, hogy a nagy nap még emlékezetesebb legyen mind a pár, mind a vendégek számára.

 

