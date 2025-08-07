Mi már tudjuk, mikor tartják jövőre a Paloznaki Jazzpikniket!

A háromnapos Paloznaki Jazzpiknik idén is új szintre emelte magát: Zaz, Lukas Graham, Judith Hill, Mario Biondi és az Earth, Wind & Fire Experience kiemelt koncertjei mellett új színpad, még zöldebb működés és kortárs divatshow-k is színesítették a programot.

Idén 22 ezren látogattak el a Paloznaki Jazzpiknikre

Fotó: Nagy Lajos/Napló

A hazai jazz élvonalát három színpadon élvezhette a közönség, többek között Sárközi Dina, a Lóci Akusztik és Saya Noé koncertjeivel.

Örök élmény az idei Paloznaki Jazzpiknik

A nyitónapot a Kennedy Administration indította, majd Zaz fergeteges koncertje következett. Pénteken a Lehmanns Brothers és Lukas Graham hozott hatalmas közönséget, az estét Judith Hill szenvedélyes fellépése zárta. Szombaton a Palo Canto és Mario Biondi után az Earth, Wind & Fire Experience vihar miatt félbeszakadt, a Deladap koncertje elmaradt, de a szervezők közölték, hogy a fellépést 2026-ban pótolják.

A fesztivál kiemelten zöld szemléletű: 65%-os szelektív hulladékgyűjtés, újratöltős rendszerek, visszaváltási pontok és kerékpártároló támogatták a fenntarthatóságot. Újdonságként nyílt meg az MBH Bank Bordivat Udvar divatszínpada, Puskás-Dallos Bogi műsorvezetésével, fenntartható divatbemutatókkal és borkóstolókkal.

A 14. Jazzpikniket 2026. augusztus 6–8. között rendezik meg, a részletek 2025 telén várhatók.