Mozizz, bulizz, sportolj – ilyen lesz a hétvége Veszprémben

Programajánló a hétvégére: ez vár rád hétvégén Veszprémben

Veszprémi programajánló a hétvégére

Akik inkább a filmvásznon keresztül kalandoznának, azoknak a Foton Audiovizuális Centrum kínál több izgalmas vetítést is. Szombaton látható lesz a Hogyan tudnék élni nélküled? című film, valamint a Vertigo filmhét részeként a Vágyak és vonzások című alkotás. A Foton a város egyik legkedveltebb kulturális tere, ahol mindig különleges válogatást kínálnak a mozirajongóknak.

Aki inkább zenés programra vágyik, annak irány a Pekedli bar & delikát, ahol DJ Remhold gondoskodik a hangulatról. A belvárosi helyszín garantálja, hogy a finom italok mellé jókedv és tánc is társuljon.

A komolyzene rajongóinak szombat este az Auer-ház lesz a kihagyhatatlan célpont. A Nyár, Csellók, Szvitek – Csellóakadémia Veszprém 2025 keretében különleges koncert várja a közönséget, ahol a vonós hangszerek varázsa tölti meg a teret.

Vasárnap sem marad program nélkül a város. A Foton folytatja a filmvetítéseket: érkezik a Drágakövek – Diamanti című film, majd a Vertigo filmhét részeként a DJ Ahmet és A búvóhely című alkotások. Ezek az alkotások nemcsak szórakoztatnak, hanem gondolatébresztő élményt is nyújtanak, így a hétvégét tartalmas kikapcsolódással lehet zárni.

És ha valaki hétfőn sem szeretne visszazökkenni a hétköznapokba, annak ott az Akusztik hétfő, immár 20. felvonásban. A vendégek ezúttal Bokor-Gál Viktória és Varjassy Kristóf, akik bensőséges, hangulatos koncerttel ajándékozzák meg a közönséget.