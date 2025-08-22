Mozizz, bulizz, sportolj – ilyen lesz a hétvége Veszprémben

augusztus 22., péntek

A nyár lassan a végéhez közeledik, de Veszprémben ezen a hétvégén sem maradnak élmények nélkül a helyiek és az idelátogatók. Augusztus 23. és 25. között a város szinte minden szegletében találni izgalmas eseményt: lesz sport, film, buli és komolyzenei koncert is.

Veol.hu

Veszprémi programajánló a hétvégére. Szombaton a belváros megtelik élettel, hiszen érkezik a Suzuki Streetball Veszprém, ahol a kosárlabda szerelmesei mutathatják meg, mire képesek a pályán. A sportág rajongói számára ez igazi közösségi élmény, amely egyszerre szól a játékról, a versenyről és a szurkolás öröméről.

Fotó: Helloveb

Veszprémi programajánló a hétvégére

Akik inkább a filmvásznon keresztül kalandoznának, azoknak a Foton Audiovizuális Centrum kínál több izgalmas vetítést is. Szombaton látható lesz a Hogyan tudnék élni nélküled? című film, valamint a Vertigo filmhét részeként a Vágyak és vonzások című alkotás. A Foton a város egyik legkedveltebb kulturális tere, ahol mindig különleges válogatást kínálnak a mozirajongóknak.

Aki inkább zenés programra vágyik, annak irány a Pekedli bar & delikát, ahol DJ Remhold gondoskodik a hangulatról. A belvárosi helyszín garantálja, hogy a finom italok mellé jókedv és tánc is társuljon.

A komolyzene rajongóinak szombat este az Auer-ház lesz a kihagyhatatlan célpont. A Nyár, Csellók, Szvitek – Csellóakadémia Veszprém 2025 keretében különleges koncert várja a közönséget, ahol a vonós hangszerek varázsa tölti meg a teret.

Vasárnap sem marad program nélkül a város. A Foton folytatja a filmvetítéseket: érkezik a Drágakövek – Diamanti című film, majd a Vertigo filmhét részeként a DJ Ahmet és A búvóhely című alkotások. Ezek az alkotások nemcsak szórakoztatnak, hanem gondolatébresztő élményt is nyújtanak, így a hétvégét tartalmas kikapcsolódással lehet zárni.

És ha valaki hétfőn sem szeretne visszazökkenni a hétköznapokba, annak ott az Akusztik hétfő, immár 20. felvonásban. A vendégek ezúttal Bokor-Gál Viktória és Varjassy Kristóf, akik bensőséges, hangulatos koncerttel ajándékozzák meg a közönséget.

 

