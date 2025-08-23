A nyár végén is izgalmakkal, bulikkal és gasztrokalandokkal vár a Bakony (+ videó)

A Bakony a nyár végén is kihagyhatatlan szórakoztató rendezvényeket kínál. Programokat ajánlunk, találnak köztük krumpliszüreti fesztivált, komolyzenei és rockkoncerteket, az Illés zenekar emlékét, legendás számait felidéző nosztalgiaestet és fiatalokat váró bulit is. Arról szintén írunk, hogy kertmozi jelleggel szabadtéren vetítik le a Shrek 1. részét.

A bakonyi programok keretében gyakran hagyományos ételek megkóstolására is lehetőség nyílik. Képünkön olaszfaluiak készítenek sváb krumpligombócot.

Fotó: Fotó: Fülöp Ildikó/Napló / Forrás: Mediaworks-archívum

Erdő szélén kertmozi a Bakony fővárosában

A Shrek 1. című filmet nézhetjük meg szabadtéri mozizás keretében augusztus 23-án, szombaton 20 órától Zircen, a Pintér-hegyi parkerdőnél.

Programok a bakonyi vár közelében

A Remember Woodstock zenekar játszik Cseszneken a főtéren, a cseszneki vár közelében a rendezvénysátorban augusztus 22-én, péntek 19 órától. Akinek van kedve, a flower power jegyében igazán színes ruhába öltözhet.

"Újra itt van..." címmel tartja meg idei nyári találkozóját az Illés zenekar baráti köre. Akárcsak tavaly, a Bakonyban, Cseszneken lesz a buli, augusztus 23-án, szombaton a Wathay Lőrinc emlékparkban 17 órától. Először Az Ötök lép fel, aztán akárcsak tavaly, ezúttal is a Miskolci Illés Emlékzenekar ad koncertet Kováts Kriszta énekesnővel, színésszel együtt, aki arról is híres, hogy az István, a király rockopera több női szerepét eljátszotta. A bakonyi programok sorában ezen a nyáron ez a rajongói összejövetel is kihagyhatatlan lesz.

Buli a kastélykertben

Csetényben a Holitscher-kastélyban és környékén augusztus 23-án, szombaton egy nagy partival zárják a nyarat, amelyen színes programkínálattal várják az érdeklődőket. Látható lesz 15 órától a Meseszínház legújabb mesejátéka, a Jankó és a három elátkozott királylány, majd 17 órakor Zsolnai Tímea ónémet tükörkeretbe foglalt képeiből nyílik kiállítás Szirmok lelke címmel.

Az alkotó gyapjúból formált virágai és naplementéi olyan csendes gondolatokat és érzéseket rejtenek, amelyeket mindannyian hordozunk magunkban. Művészetének célja, hogy ezek az alkotások e rohanó vad és megtébolyult világban minden kedves szemlélőben felidézzenek egy-egy régi emléket, mosolyt, vagy csak megajándékozzák néhány nyugodt pillanattal.