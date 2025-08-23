1 órája
A nyár végén is izgalmakkal, bulikkal és gasztrokalandokkal vár a Bakony (+ videó)
Szórakoztatásban a nyár végén, ősz elején sem lesz hiány a Bakonyban. Olyan programokat ajánlunk, amelyek gasztronómiai kalandozásba vezetnek, fergeteges bulikat ígérnek és kivételes művészeti élményeket.
A Bakony a nyár végén is kihagyhatatlan szórakoztató rendezvényeket kínál. Programokat ajánlunk, találnak köztük krumpliszüreti fesztivált, komolyzenei és rockkoncerteket, az Illés zenekar emlékét, legendás számait felidéző nosztalgiaestet és fiatalokat váró bulit is. Arról szintén írunk, hogy kertmozi jelleggel szabadtéren vetítik le a Shrek 1. részét.
Erdő szélén kertmozi a Bakony fővárosában
A Shrek 1. című filmet nézhetjük meg szabadtéri mozizás keretében augusztus 23-án, szombaton 20 órától Zircen, a Pintér-hegyi parkerdőnél.
Programok a bakonyi vár közelében
A Remember Woodstock zenekar játszik Cseszneken a főtéren, a cseszneki vár közelében a rendezvénysátorban augusztus 22-én, péntek 19 órától. Akinek van kedve, a flower power jegyében igazán színes ruhába öltözhet.
"Újra itt van..." címmel tartja meg idei nyári találkozóját az Illés zenekar baráti köre. Akárcsak tavaly, a Bakonyban, Cseszneken lesz a buli, augusztus 23-án, szombaton a Wathay Lőrinc emlékparkban 17 órától. Először Az Ötök lép fel, aztán akárcsak tavaly, ezúttal is a Miskolci Illés Emlékzenekar ad koncertet Kováts Kriszta énekesnővel, színésszel együtt, aki arról is híres, hogy az István, a király rockopera több női szerepét eljátszotta. A bakonyi programok sorában ezen a nyáron ez a rajongói összejövetel is kihagyhatatlan lesz.
Buli a kastélykertben
Csetényben a Holitscher-kastélyban és környékén augusztus 23-án, szombaton egy nagy partival zárják a nyarat, amelyen színes programkínálattal várják az érdeklődőket. Látható lesz 15 órától a Meseszínház legújabb mesejátéka, a Jankó és a három elátkozott királylány, majd 17 órakor Zsolnai Tímea ónémet tükörkeretbe foglalt képeiből nyílik kiállítás Szirmok lelke címmel.
Az alkotó gyapjúból formált virágai és naplementéi olyan csendes gondolatokat és érzéseket rejtenek, amelyeket mindannyian hordozunk magunkban. Művészetének célja, hogy ezek az alkotások e rohanó vad és megtébolyult világban minden kedves szemlélőben felidézzenek egy-egy régi emléket, mosolyt, vagy csak megajándékozzák néhány nyugodt pillanattal.
19 órától pedig fantasztikus fellépőkkel várják a szórakozni vágyókat:
- Csetény vendége lesz Tóth Abigél, a 2024-es Megasztár csodás hangú énekesnője,
- Raul, a népszerű rapper és énekes, többmilliós megtekintésű slágerekkel
- és a mulatós műfaj fenegyerekei, A Két Zsivány.
Azután kezdődik a diszkó.
Mága Zoltán ad szülinapi koncertet
Pápateszéren a művelődési házban augusztus 22-én, pénteken 19.30-kor kezdődik a Rocklife Cover Band koncertje.
- Augusztus 24-én, vasárnap a falu első említésének 730. évfordulója alkalmából a templomban 11.15-től Udvardy György érsek mutat be szentmisét.
- A templomban 17 órától Mága Zoltán hegedűművész ad jótékonysági koncertet. Adakozni lehet a Mária-oltár felújítására.
- A koncert után felszeletelik a falu szülinapi tortáját.
Egyházzenei koncert a Bakonyban
Bakonynánán a templomban augusztus 30-án, szombaton 17 órától német egyházzenei koncertre várják az érdeklődőket.
Horgászverseny fúvóskoncerttel
A porvai pálos tónál tartanak horgászversenyt augusztus 29-én, pénteken 14 és 16 óra között. Kövi Szabolcs ad itt pihenősszékes koncertet fúvós hangszereken játszva 17.30-tól.
Táncház és játszóház
Ricsi bácsi játszóházába várják a gyerekeket Porván az iskolaudvaron augusztus 28-án, csütörtökön 17.30-tól. Samu Zoltán és népi zenekara zenél.
Gasztrofesztivál panorámás kilátással
A XXII. Bakonyi Krumpliszüreti, Művészeti és Gasztrofesztivált szeptember 6-án 14 órától tartják meg az olaszfalui sportpályán. Megkóstolhatjuk többek közt a tócsit, a sváb krumpligombócot és a szilvalekváros hájas sütit, a hagyományos receptek alapján készült finomságokat.
