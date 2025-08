Radnótira emlékeztek tisztelői

Életében nagy szerelmese, építője, gondozója volt a Kővágóörshöz tartozó Pálkövén elterülő, tóparti földdarabkájának, ahol gyakran találkozhattak vele az arrafelé tévedők (akkor még nem funkcionált ott kiépített strand). Ki tudja, lehet, hogy 1935 nyarán már láthatta egymást a két rendkívüli személyiség, Bajcsy-Zsilinszky és Radnóti. Viszont az több mint lehetséges, hogy Radnóti és felesége járhattak Kővágóörs templomaiban, talán még a zsinagógában is. Szerintem sokat sétálhattak a nászutasok a faluban, a Balaton-parton, a vendéglátó cimborák mindent megmutathattak nekik a csodálatos környékből is. Egyesek úgy tartják, hogy a gondtalan derűt idéző À la recherche címet viselő poéma a balatoni, kővágóörsi emlékekből fakadó visszaemlékezés lehet, amikor az egyik közeli pincénél borozgathattak. Részlet: „Régi szelid esték, ti is emlékké nemesedtek! / Költőkkel s fiatal feleségekkel koszorúzott / tündöklő asztal, hova csúszol a múltak iszapján? / hol van az éj, amikor még vígan szürkebarátot / ittak a fürge barátok a szépszemü karcsu pohárból?”

Ekkorra – 1935-re – Radnóti már bőven bölcsészdoktor volt, nem egy kötete napvilágot látott, viszont zsidó származása miatt nem engedték tanítani; szerény megbízási szerződésekből, tiszteletdíjakból próbált a felszínen maradni. Párjával-múzsájával 1943 májusában – az Ikrek havában – tért át a római katolikus keresztény vallásra. A keresztség szentségében Radnóti mentora, a piarista paptanár, irodalmár Sík Sándor részesítette őket a pesti Szent István-bazilikában.

S végül plusz egy évforduló említése: éppen nyolc évtizede jelent meg Radnóti Miklós kiemelkedő alkotása, a szülőföldet megidéző Nem tudhatom… Csak halála után, az Új Magyarország hetilap 1945. július 10-i számában olvashatta a nagynyilvánosság. Részlet: „Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent, / nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt / kis ország, messzeringó gyerekkorom világa. / Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága / s remélem, testem is majd e földbe süpped el. / Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel / egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom, / tudom, hogy merre mennek, kik mennek az uton, / s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon / a házfalakról csorgó, vöröslő fájdalom…”